"Можливо, не повернусь додому": блогерка Роговенко зробила гучну заяву із в'язниці США

Українська блогера Влада Роговенко, яку арештували у США, знову вийшла на зв'язок і зі сльозами заговорила про своє затримання. Дівчина досі перебуває у в’язниці і не знає, чи відпустять її взагалі.

Роговенко зізналась, що дуже сумує за своїми дітьми. На неї вдома чекають два сини та донька, якій лише місяць. Відповідне звернення блогерки оприлюднили у TikTok. Детальніше – розповість Фокус.

Роговенко загрожує депортація із США

Дівчина вже четвертий тиждень знаходиться в американський вязниці через те, що в неї протерміновані документи. Коли випустять блогерку – наразі не відомо. За її словами, суди постійно переносять.

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Раніше Влада посміхалася на камеру й жартувала з того, що стала популярною завдяки арешту. За її словами, вона просто не хотіла нікого лякати, а зараз же — ситуація вкрай серйозна.

"Прикро? Прикро, дуже прикро. Я дуже хочу до своїх дітей. Я так скучила… Просто місячна донька вдома… А ти сидиш… Час, по-перше, тягнеться дуже повільно… Ладно ще тиждень, коли я сиділа, ще куди не йшло. Але пішов вже четвертий тиждень… І суди нескінченно переносять. Коли я потраплю додому – взагалі не знаю. Може й не потраплю взагалі. Те, що я знімала перші відео, де я щаслива, я просто не хотіла нікого лякати, тим паче маму. Я сумую за своєю донькою, я так сумую за своїми дітьми…" — сльозно промовила Роговенко.

Видео дня

До слова, у мережі поширюється інформація, що блогерці загрожує депортація із США.

На сторінці у Telegram Влади її менеджер підтвердив, що опубліковане нове відео відповідає дійсності.

Нове відео Роговенко відповідає дійсності Фото: Telegram

Затримання Роговенко у США — що відомо

На початку жовтня 2026 року стало відомо, що Владу Роговенко затримала поліція у Флориді. Блогерка на публіці почала сваритись із хлопцем Алексом і тричі вдарила його. Через це її спочатку доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

Пізніше Влада вийшла на зв'язок і зізналась, що була у стані алкогольного сп’яніння і правоохоронці забрали її до відділку для з'ясування усіх обставин. Втім, за словами блогерки, справу вже закрили.

Згодом Роговенко заявила, що досі перебуває під вартою через те, що нею зацікавилась імміграційна служба ICE, оскільки в неї вже рік як закінчилися документи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подруга Роговенко вперше прокоментувала арешт. За словами Владислави Томпсон, на неї обрушилась хвиля хейту через ув’язнення приятельки.

Колишній чоловік блогерки також відреагував на її затримання. Олександр заявив, що не здивований, і люди вкотре показали "своє справжнє обличчя".

Крім того, українська блогерка Стася Макєєва вийшла на зв'язок і розповіла, де зараз перебуває її подруга Роговенко. Наразі рідні моляться, щоб її скоріше відпустили додому.