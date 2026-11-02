Украинский телеведущий судится с полицейскими: что между ними произошло (фото)

Украинский телеведущий Слава Соломка признался, что впервые в жизни судится с полицейскими. Недавно знаменитость получила штраф от правоохранителей и считает, что это было незаконно.

Ведущий решил обжаловать штраф в суде и сейчас ожидает рассмотрения дела. Подробности Соломка рассказал в интервью "Наедине с Гламуром".

Почему Соломка судится с полицией

Ведущий признался, что ехал за рулем, и ему стало плохо. Он решил не терпеть, съехал на обочину и совершил аварийную остановку. В этот момент к нему сразу подошли полицейские и выписали штраф. Соломка убежден, что такие действия патрульных являются неправомерными, поэтому он обжалует это решение в суде.

"Я ехал за рулем, мне вдруг стало плохо. Я почувствовал головокружение, испугался и сразу свернул на обочину, сделал аварийную остановку, потому что мог потерять сознание и попасть в аварию. Я остановился, прошло 30 секунд, сразу подбежали, как оказалось, полицейские из Запорожья. Я говорю: "А что патрульная полиция Запорожья делает в Киеве?" Говорят, что в командировке, я им: "Покажите". А они мне: "Не ваше дело". Я был в растерянности, показал водительское удостоверение, они сразу же выписали мне постановление и даже отказались давать копию постановления. Я буду бороться за свои права", — рассказал ведущий.

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Сейчас у Соломки впервые в жизни началась "судебная тяжба". Пока ведущий не знает, чем закончится дело, но он надеется выиграть его.

"У меня впервые в жизни началась судебная тяжба. Я не знаю, чем это закончится. Хочу верить, что все обернется в мою пользу. Полицейские оштрафовали меня совершенно незаконно и бесцеремонно. Абсолютно необоснованный штраф. А на обжалование отведено 10 дней. Я решил обжаловать этот штраф. Сейчас жду рассмотрения, посмотрим, чем все закончится", — подчеркнул телезвезда.

Слава Соломка в интервью Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Слава Соломка показал, как выглядит его квартира изнутри. Журналист живет в Киеве, в районе Оболонь.

Кстати, телеведущий признавался, что уже почти десять лет живет с новообразованием в мозге, которое врачи обнаружили после внезапного приступа. Несмотря на серьезный диагноз, он контролирует свое состояние.

Кроме того, Соломка впервые рассказал о смерти родного брата, который скончался в 2019 году.