"Ей следует спуститься на землю": Слава Соломко резко ответил на обвинения Камалии

Слава Соломка продолжает конфликт с Камалией после ее заявления, что он "глупенький". Ведущий раскритиковал певицу за отсутствие популярных песен и заверил, что именно благодаря ему о Камалии узнали больше людей.

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Украинский ведущий Слава Соломко продолжает ссору с певицей Камалией после того, как она назвала его "глупеньким". Это произошло после того, как он резко высказался о ее творчестве, назвав ее "бездарной".

Недавно Камалия прокомментировала критику ведущего, заявив, что причиной его поведения может быть давняя обида. Она также отметила, что для того, чтобы стать известной, нужно "обидеть королеву". Отвечая на эти слова, Слава Соломка не стал молчать и снова раскритиковал артистку.

"Эти слова ей таланта не добавили таланта. Я этого не заметил. Ее фраза о королеве выглядит смешно, ведь если артистка, песни которой никто не знает, считает себя королевой, ей следует спуститься на землю. Настоящие королевы — это Тина Кароль, Полякова, Мадонна, Шер, Селин Дион. А когда все знают о мужчине, но не о песнях, трудно говорить о короне", — отметил Соломка в программе "Тур звездами".

Ведущий также отметил, что Камалия должна быть благодарна за публичный пиар, который он ей обеспечил своей критикой. Он считает, что многие люди узнали о певице именно благодаря его высказываниям.

"Она должна меня поблагодарить, ведь именно благодаря мне люди хотя бы посмотрели, какие песни она поет. Камалия, 30 евро за пиар! Я оценивал ее творчество, сказал правду — никто не знает ее песен. Как можно говорить о таланте, если никто не слышал твоих песен?" — добавил он.

Соломка подчеркнул, что настоящий талант можно оценить только на сцене, а не благодаря тому, что все знают личную жизнь артиста.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия показала дочь на костылях и рассказала о ее здоровье.

Кроме этого, Фокус писал, что Камалия рассказала, как ее дочери отказываются уезжать из Украины.