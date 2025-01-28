"Їй слід спуститися на землю": Слава Соломко різко відповів на звинувачення Камалії

Слава Соломка продовжує конфлікт з Камалією після її заяви, що він "дурненький". Ведучий розкритикував співачку за відсутність популярних пісень та запевнив, що саме завдяки йому про Камалію дізналися більше людей.

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Український ведучий Слава Соломко продовжує сварку з співачкою Камалією після того, як вона назвала його "дурненьким". Це сталося після того, як він різко висловився про її творчість, назвавши її "бездарною".

Нещодавно Камалія прокоментувала критику ведучого, заявивши, що причиною його поведінки може бути давня образа. Вона також зазначила, що для того, аби стати відомою, потрібно "образити королеву". Відповідаючи на ці слова, Слава Соломка не став мовчати і знову розкритикував артистку.

"Ці слова їй таланту не додали. Я цього не помітив. Її фраза про королеву виглядає смішно, адже якщо артистка, пісні якої ніхто не знає, вважає себе королевою, їй слід спуститися на землю. Справжні королеви — це Тіна Кароль, Полякова, Мадонна, Шер, Селін Діон. А коли всі знають про чоловіка, але не про пісні, важко говорити про корону", — зазначив Соломка в програмі "Тур зірками".

Ведучий також наголосив, що Камалія має бути вдячна за публічний піар, який він їй забезпечив своєю критикою. Він вважає, що багато людей дізналися про співачку саме завдяки його висловлюванням.

"Вона має мені подякувати, адже саме завдяки мені люди хоча б подивились, які пісні вона співає. Камаліє, 30 євро за піар! Я оцінював її творчість, сказав правду — ніхто не знає її пісень. Як можна говорити про талант, якщо ніхто не чув твоїх пісень?" — додав він.

Соломка підкреслив, що справжній талант можна оцінити тільки на сцені, а не завдяки тому, що всі знають особисте життя артиста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія показала доньку на милицях і розповіла про її здоров'я.

Крім цього, Фокус писав, що Камалія розповіла, як її доньки відмовляються їхати з України.