Український телеведучий судиться із поліцейськими: що між ними сталося (фото)

Український телеведучий Слава Соломка зізнався, що вперше в житті судиться з поліцейськими. Нещодавно знаменитість отримав штраф від правоохоронців і вважає, що це було незаконно.

Ведучий вирішив оскаржити штраф через суд і наразі чекає на розгляд справи. Подробиці Соломка розповів в інтерв’ю "Наодинці з Гламуром".

Чому Соломка судиться із поліцією

Ведучий зізнався, що їхав за кермом, і йому стало зле. Він вирішив не терпіти, з’їхав на узбіччя та здійснив аварійну зупинку. У цей момент до нього одразу підійшли поліцейські і виписали штраф. Соломка переконаний, що такі дії патрульних є неправомірними, тож він оскаржує це рішення в суді.

"Я їхав за кермом, мені раптом стало зле. Я відчув запаморочення, злякався і одразу звернув на узбіччя, зробив аварійну зупинку, бо ще свідомість втрачу та в аварію попаду. Я зупинився, минуло 30 секунд, одразу підбігають, як виявилося, поліцейські Запоріжжя. Я кажу, а що патрульна поліція Запоріжжя робить у Києві. Кажуть, що у відрядженні, я їм: "Покажіть". А вони мені: "Не ваша справа". Я був у дезорієнтації, показав водійське посвідчення, вони одразу ж на мене наклепали постанову і навіть відмовились давати копію постанови. Я буду боротися за свої права", — розповів ведучий.

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Наразі у Соломки вперше у житті почалась "судова тяганина". Поки ведучий не знає, чим закінчиться справа, але він сподівається виграти у ній.

"У мене розпочалася вперше в житті судова тяганина. Я не знаю, чим це закінчиться. Хочу вірити, що це буде на мою користь. Мене абсолютно незаконно і нечемно оштрафували поліцейські. Абсолютно невиправданий штраф. А є 10 днів на оскарження. Я вирішив оскаржити цей штраф. Я зараз чекаю на розгляд, побачимо, чим все закінчиться", — наголосив телезірка.

Слава Соломка в інтерв'ю Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Слава Соломка показав, як виглядає його квартира зсередини. Журналіст мешкає у Києві, в районі Оболонь.

До речі, телеведучий зізнавався, що вже майже десятиліття живе з новоутворенням у мозку, яке лікарі виявили після раптового нападу. Попри серйозний діагноз, він контролює свій стан.

Крім того, Соломка вперше розповів про смерть рідного брата, який пішов із життя у 2019 році.