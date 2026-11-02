Эти новинки стоит посмотреть: лучшие фильмы 55-го кинофестиваля "Молодость"

Объявлены победители 55-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Главный приз, Гран-при, получила немецкая драма "Камуфляж" Никиты Гибаленко об украинце, который ищет себя в новой жизни в Мюнхене.

Фильм "Камуфляж" рассказывает о 22-летнем Виталии, который после переезда из Украины в Мюнхен пытается начать жизнь заново. Немецкая картина также получила сертификат на 5 тыс. долларов США.

Награду приняли актриса Анна Яремчук-Бобало, сыгравшая мать главного героя, и консультант Ян Штукмайер, представитель немецкой съёмочной группы.

Международный конкурс

Лучшим полнометражным фильмом признана картина "Филипиньяну" Рафаэля Мануэля (Филиппины, Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Франция). Режиссер получил награду "Скифский олень" и 2 тыс. долларов от фестиваля.

Специальный приз присудили фильму "Горючее в жилах" Пьера ле Галя (Франция, Польша).

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Среди короткометражных фильмов победила работа "Диего" Мелиссы Сильверы (Франция): "Скифский олень" и 2 тыс. долларов. Специальную награду жюри получила лента "Тишина" Павла Шпегуна (Украина). Режиссер, уроженец Мариуполя, мечтает показать её в родном городе.

"Когда-то я снимался в качестве актёра в фильме Олега Сенцова "Носорог", а теперь стою рядом с ним на сцене. Я мечтаю показать свой фильм в Мариуполе, откуда я родом. Этот фильм о нас с вами, о людях, которые переживают весь ужас войны и в городе, и на фронте. О людях, с которыми ты пьешь кофе или куришь сигарету и не знаешь, пойдет ли этот человек завтра на фронт и вернется ли он оттуда", – отметил Шпегун.

Студенческие фильмы

Лучшим был признан фильм "Реминисценция" Ирины Мельниченко (Швейцария). Режиссёр получила награду "Скифский олень" и 2 тыс. долларов. Специальная награда досталась фильму "До завтра" Е Цзячэня (Тайвань).

Конкурс документальных фильмов

Победу одержал дебют Дмитрия Тодорюка "У войны нет детей" (Украина): "Скифский олень" и 2 тыс. долларов.

"Мы посмотрели девять дебютных документальных фильмов. Некоторые из них были о конце, но мы хотели наградить фильм о начале. Своим названием он утверждает, что мрак не породит себе продолжения и что есть те, кто идет вперед, несмотря ни на что. Фильм дарит надежду на то, что положить конец горю можно искренним и непосредственным детским убеждением, что свет и радость нельзя отнять у тех, кто сам является светом и радостью", – обосновывает своё решение жюри.

Специальную награду получила лента "Смотри, ты справилась" Изабеллы Грейс Кон (США).

Национальный конкурс

Фильм "Открытый мир" Романа Химея и Яремы Малащука получил награду "Скифский олень" и 100 тыс. гривен от кино- и телевизионной платформы "Киевстар ТВ ".

Первую специальную награду жюри присудило фильму "ДІМ TV" Софии Геры (Украина). Вторую специальную награду получил фильм "Инжир" Новруза Хикмета (Азербайджан, Украина).

Teen Screen

В программе для подростков "Скифский олень" и 2 тыс. долларов получил фильм "Как воздушный змей" Алана Дебертона (Бразилия).

Специальная награда за лучшую женскую роль в фильме "Все эти "прости" вокруг" Фредерики Миго (Бельгия, Германия, Нидерланды) была присуждена актрисе Лизе Вангемелрейк. Диплом за лучшее визуальное исполнение получил оператор фильма "Новенькие" Анхель Хара Табоада (Мексика, Испания).

Награды кинокритиков и почетная награда

Жюри Союза кинокритиков Украины признало лучшим фильмом национального конкурса "Братчик" Кристины Браславской (Украина) — "за режиссёрское и актёрское мастерство, многогранность образов и чуткое осмысление темы ЛГБТ-сообщества в контексте войны". Специальное упоминание получил фильм "Открытый мир" Романа Химея и Яремы Малащука: критики отметили изобретательный художественный подход и оригинальный взгляд на опыт отдаленности от дома и поиск связи с ним.

Почетную награду "Скифский олень" за вклад в украинское киноискусство вручили народной артистке Украины Аде Роговцевой.

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