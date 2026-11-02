Ці новинки варто переглянути: найкращі фільми 55-го кінофестивалю "Молодість"

Назвали переможців 55-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Головний приз, Ґран-прі, отримала німецька драма "Камуфляж" Микити Гібаленка про українця, який шукає себе в новому житті в Мюнхені.

"Камуфляж" розповідає про 22-річного Віталія, який після переїзду з України до Мюнхена намагається збудувати життя заново. Стрічка Німеччини отримала й сертифікат на 5 тис. доларів США.

Нагороду прийняли акторка Анна Яремчук-Бобало, яка зіграла матір головного героя, та консультант Ян Штукмаєр, представник німецької знімальної групи.

Міжнародний конкурс

Найкращою серед повнометражних стрічок визнано "Філіпіньяну" Рафаеля Мануеля (Філіппіни, Сінгапур, Велика Британія, Нідерланди, Франція). Режисер отримав "Скіфського оленя" та 2 тис. доларів від фестивалю.

Спеціальну відзнаку присудили стрічці "Пальне в жилах" П’єра ле Ґаля (Франція, Польща).

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Серед короткометражних фільмів перемогла робота "Дьєґо" Мелісси Сільвери (Франція): "Скіфський олень" і 2 тис. доларів. Спеціальну відзнаку журі отримала стрічка "Тиша" Павла Шпегуна (Україна). Режисер, родом із Маріуполя, мріє показати її в рідному місті.

"Колись я знімався як актор у фільмі "Носоріг" Олега Сенцова, а тепер стою поряд із ним на сцені. Я мрію показати свій фільм у Маріуполі, звідки я родом. Цей фільм про нас із вами, про людей, які переживають увесь жах війни і в місті, і на фронті. Про людей, з якими ти п’єш каву чи куриш цигарку й не знаєш, чи ця людина завтра піде на фронт і чи повернеться звідти", – зазначив Шпегун.

Студентські фільми

Найкращою стала "Ремінісценція" Ірини Мельниченко (Швейцарія). Режисерка отримала "Скіфського оленя" й 2 тис. доларів. Спеціальна відзнака дісталася фільму "До завтра" Є Цзяченя (Тайвань).

Документальний конкурс

Перемогу здобув дебют Дмитра Тодорюка "У війни нема дітей" (Україна): "Скіфський олень" і 2 тис. доларів.

"Ми переглянули дев’ять документальних дебютів. Деякі з них були про кінець, але ми хотіли нагородити фільм про початок. Своєю назвою він стверджує, що морок не породить собі продовження і є ті, хто йде вперед попри все. Стрічка дає надію, що покласти край горю можна щирим і безпосереднім дитячим переконанням, що світло й радість не відібрати в тих, хто сам є світлом і радістю", – обґрунтовує своє рішення журі.

Спеціальну відзнаку отримала стрічка "Дивись, ти впоралася" Ізабели Ґрейс Кон (США).

Національний конкурс

"Скіфського оленя" та 100 тис. гривень від платформи кіно й телебачення "Київстар ТБ" здобув фільм "Відкритий світ" Романа Хімея та Яреми Малащука.

Першу спеціальну відзнаку журі віддало фільму "ДІМ TV" Софії Гери (Україна). Другу спеціальну відзнаку отримав "Інжир" Новруза Хікмета (Азербайджан, Україна).

Teen Screen

У програмі для підлітків "Скіфського оленя" та 2 тис. доларів отримав фільм "Мов повітряний змій" Алана Дебертона (Бразилія).

Спеціальну відзнаку за найкращу жіночу роль у фільмі "Усі ці Вибач довкола" Фредеріке Мігом (Бельгія, Німеччина, Нідерланди) присудили акторці Лізі Вангемелрейк. Диплом за найкращу візуальну майстерність отримав оператор фільму "Новенькі" Анхель Хара Табоада (Мексика, Іспанія).

Відзнаки кінокритиків і почесна нагорода

Журі Спілки кінокритиків України визнало найкращим фільмом національного конкурсу "Братчик" Христини Браславської (Україна) – "за режисерську й акторську майстерність, багатогранність образів і чутливе осмислення теми ЛГБТ-спільноти в контексті війни". Спеціальну згадку отримав "Відкритий світ" Романа Хімея та Яреми Малащука: критики відзначили винахідливий художній підхід і оригінальний погляд на досвід віддаленості від дому та пошук зв’язку з ним.

Почесного "Скіфського оленя" за внесок в українське кіномистецтво вручили народній артистці України Аді Роговцевій.

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