Ведущего "Поле чудес" Якубовича внесли в черный список Украины: что сделал пропагандист

Российского телеведущего, звезду программы "Поле чудес" Леонида Якубовича внесли в базу данных Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как оказалось, знаменитость поддерживает вооруженную агрессию РФ против нашего государства, а также политику президента Владимира Путина.

Об этом стало известно на сайте базы ГУР. Сообщается, что Леонид Якубович распространяет нарративы кремлевской пропаганды, поддержал оккупацию Крыма в 2014 году, героизирует военные преступления оккупантов, а также искажает факты о войне против Украины.

В чем обвиняют Якубовича

Звезда шоу "Поле чудес" в феврале 2012 года вошел в список доверенных лиц Путина во время его выдвижения на третий президентский срок. В январе 2018 года Якубович был повторно зарегистрирован в качестве доверенного лица лидера РФ.

В феврале 2022 года в одном из интервью телеведущий публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, заявив о "неизбежности" войны и обвинив наше государство в том, что оно якобы представляет угрозу для России.

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Леонид Якубович в черном списке Украины Фото: Скриншот Леонид Якубович в черном списке Украины Фото: Скриншот

Якубович утверждал, что рядом с Россией якобы находится государство, которое "признало фашизм лояльным фактором своей биографии" и с которым "нужно бороться". В том же интервью он поддержал признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также допустил сценарий их дальнейшей интеграции в состав РФ.

Кроме того, Якубович использует телешоу "Поле чудес" в качестве платформы для демонстрации поддержки российских военных. В выпусках программы участвуют якобы жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" и "участники СВО", которые вручают ведущему "подарки", в частности, сбитые украинские беспилотники, макеты танков или огнеметной системы "Солнцепьок".

В мае прошлого года в эфире программы Якубович публично передал автомобиль бойцам оккупационного военного подразделения "Пятнашка".

Кроме того, в августе 2016 года ведущий посетил временно оккупированный Крым, где принял участие в качестве члена жюри и почетного гостя в VII Международном фестивале театрального искусства "Театр. Чехов. Ялта".

Якубович в базе "Миротворец" Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Супруге российского юмориста Евгения Петросяна — Татьяне Брухуновой — отказали в визе в Италию. Причиной стало то, что в Украине ее внесли в базу "Миротворец".

Украинских исполнителей Потапа и Настю Каменских внесли в международную базу "Миротворец". В анкетах обоих певцов указано, что они "провокаторы".

Кроме того, удостоенный "Оскара" голливудский режиссер Вуди Аллен оказался на украинском сайте "Миротворец" за публичную поддержку российской агрессии в Украине.