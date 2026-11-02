Ведучого "Поле чудес" Якубовича внесли до чорного списку України: що зробив пропагандист

Російського телеведучого, зірку програми "Поле чудес" Леоніда Якубовича внесли до бази даних Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як виявилось, знаменитість підтримує збройну агресію РФ проти нашої держави, а також політику президента Володимира Путіна.

Про це стало відомо на сайті бази ГУР. Йдеться, що Леонід Якубович поширює наративи кремлівської пропаганди, підтримав окупацію Криму у 2014 році, героїзує військові злочини окупантів, а також спотворює факти щодо війни проти України.

У чому звинувачують Якубовича

Зірка "Поле чудес" у лютому 2012 року увійшов до списку довірених осіб Путіна під час його висування на третій президентський термін. У січні 2018-го Якубовича було повторно зареєстровано довіреною особою лідера РФ.

У лютому 2022 року в одному з інтерв’ю телеведучий публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України, заявивши про "неминучість" війни та звинувативши нашу державу у тому, що вона нібито несе загрозу для Росії.

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Леонід Якубович у чорному списку України Фото: Скріншот Леонід Якубович у чорному списку України Фото: Скріншот

Якубович стверджував, що поряд з Росією нібито перебуває держава, яка "визнала фашизм лояльним фактором своєї біографії", і з якою "потрібно боротися". У тому ж інтерв’ю він підтримав визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", а також допустив сценарій їх подальшої інтеграції до складу РФ.

Крім цього, Якубович використовує телешоу "Поле чудес" як платформу для демонстрації підтримки російських військових. У випусках програми беруть участь нібито жителі так званих "ДНР" та "ЛНР" і "учасники СВО", які вручають ведучому "подарунки", зокрема збиті українські безпілотники, макети танків чи вогнеметної системи "Солнцепьок".

У травні минулого року в ефірі програми Якубович привселюдно передав автомобіль бійцям окупаційного військового підрозділу "Пятнашка".

До цього всього у серпні 2016-го ведучий відвідував тимчасово окупований Крим, де взяв участь як член журі та почесний гість у VII Міжнародному фестивалі театрального мистецтва "Театр. Чехов. Ялта".

Якубович у базі "Миротворець" Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружині російського гумориста Євгена Петросяна – Тетяні Брухуновій – відмовили у візі в Італію. Причиною стало те, що в Україні її внесли до бази "Миротворець".

Українських виконавців Потапа та Настю Каменських внесли до міжнародної бази "Миротворець". В карті анкет обох співаків вказано, що вони "провокатори".

Крім того, оскароносний голлівудський режисер Вуді Аллен опинився на українському сайті "Миротворець" за публічну підтримку російської агресії в Україні.