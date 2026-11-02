Знала о ее доме, машине и сигнализации: Тополя рассказала, кого подозревает в утечке видео и шантаже

Украинская певица Елена Тополя раскрыла новые подробности дела о шантаже с использованием материалов личного характера, в частности сообщила об обнаружении второго устройства для прослушивания в собственном доме.

По её словам, судебное заседание по делу предполагаемого исполнителя назначено на 24 декабря, хотя привлечь к ответственности организатора этой схемы будет значительно сложнее. Об этом она рассказала в интервью изданию "Разные".

Певица отметила, что сразу передала найденное в её квартире устройство правоохранительным органам для проведения экспертизы. Выражая некоторое сочувствие подозреваемому, Тополя подчеркнула важность справедливости и неизбежность наказания за подобные действия.

Елена Тополя считает, что утечкой видео занимался кто-то из ее окружения Фото: YouTube

"Заседание по делу исполнителя назначено на 24 декабря. Мне его немного жаль, но люди должны понимать: за каждым поступком следуют последствия. Это не зло, а справедливость", — поделилась артистка.

Видео дня

Что касается вероятного организатора шантажа, Тополя убеждена, что этот человек принадлежит к её ближайшему окружению — тот, кто ранее имел доступ к её личному пространству, автомобилю и системе безопасности. Она охарактеризовала предполагаемого организатора как человека с нарциссическими чертами и отметила: хотя доказать его вину в правовом поле непросто, она надеется на справедливый исход. Также певица добавила, что внимание общественности помогает ей отстаивать свои права в этом резонансном деле.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Тополя оказалась в центре скандала. Звезда дала концерт в Запорожье, несмотря на трагедию, в которой погибли 23 человека.

Звезда объяснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео лишь как жест сочувствия собеседнику, которому было трудно давался украинский язык.

Кроме того, певица призналась, что перед скандалом со "утечкой" её личного видео обнаружила прослушку в своей квартире.