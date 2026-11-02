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Стиль жизни Слив видео Елены Тополи

Знала о ее доме, машине и сигнализации: Тополя рассказала, кого подозревает в утечке видео и шантаже

Певица Елена Тополя рассказала, кто мог слить её видео
Певица Елена Тополя рассказала о новых подробностях дела, связанного с утечкой ее личных видео | Фото: Instagram

Украинская певица Елена Тополя раскрыла новые подробности дела о шантаже с использованием материалов личного характера, в частности сообщила об обнаружении второго устройства для прослушивания в собственном доме.

По её словам, судебное заседание по делу предполагаемого исполнителя назначено на 24 декабря, хотя привлечь к ответственности организатора этой схемы будет значительно сложнее. Об этом она рассказала в интервью изданию "Разные".

Певица отметила, что сразу передала найденное в её квартире устройство правоохранительным органам для проведения экспертизы. Выражая некоторое сочувствие подозреваемому, Тополя подчеркнула важность справедливости и неизбежность наказания за подобные действия.

Олена Тополя о публикации видео и суде
Елена Тополя считает, что утечкой видео занимался кто-то из ее окружения
Фото: YouTube

"Заседание по делу исполнителя назначено на 24 декабря. Мне его немного жаль, но люди должны понимать: за каждым поступком следуют последствия. Это не зло, а справедливость", — поделилась артистка.

Видео дня

Что касается вероятного организатора шантажа, Тополя убеждена, что этот человек принадлежит к её ближайшему окружению — тот, кто ранее имел доступ к её личному пространству, автомобилю и системе безопасности. Она охарактеризовала предполагаемого организатора как человека с нарциссическими чертами и отметила: хотя доказать его вину в правовом поле непросто, она надеется на справедливый исход. Также певица добавила, что внимание общественности помогает ей отстаивать свои права в этом резонансном деле.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, певица призналась, что перед скандалом со "утечкой" её личного видео обнаружила прослушку в своей квартире.