Знав про її дім, авто та сигналізацію: Олена Тополя сказала, кого підозрює у зливі відео та шантажі

Українська співачка Олена Тополя розкрила нові подробиці справи про шантаж із використанням матеріалів особистого характеру, зокрема повідомила про виявлення другого пристрою для прослуховування у власному домі.

За її словами, судове засідання щодо ймовірного виконавця призначено на 24 грудня, хоча притягнути до відповідальності організатора цієї схеми буде значно складніше. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню "Різні".

Співачка зазначила, що одразу передала знайдений у її помешканні пристрій правоохоронцям для проведення експертизи. Висловлюючи певне співчуття до підозрюваного, Тополя наголосила на важливості справедливості та неминучості покарання за подібні дії.

Олена Тополя вважає, що зливом відео займався хтось з її оточення Фото: YouTube

"Засідання щодо виконавця призначено на 24 грудня. Мені його трохи шкода, але люди мають розуміти: за кожним вчинком ідуть наслідки. Це не зло, а справедливість", — поділилася артистка.

Видео дня

Щодо ймовірного організатора шантажу, Тополя переконана, що ця людина належить до її близького оточення — той, хто раніше мав доступ до її особистого простору, автомобіля та системи безпеки. Вона охарактеризувала ймовірного організатора як особу з нарцисичними рисами й зазначила: хоча довести його провину в правовому полі непросто, вона сподівається на справедливий результат. Також співачка додала, що увага громадськості допомагає їй відстоювати свої права в цій резонансній справі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Тополя опинилася у центрі скандалу. Зірка провела концерт у Запоріжжі попри трагедію, у якій загинуло 23 людини.

Зірка пояснила, що використала російську мову під час запису скандального відео лише як емпатичний крок назустріч співрозмовникові, якому важко давалася українська.

Крім того, співачка зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у своїй квартирі.