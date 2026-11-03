Полностью поседел: как заметно изменился Юрий Горбунов (фото)

56-летний украинский телеведущий Юрий Горбунов посетил юбилейную церемонию вручения премии "Человек года". Знаменитость появился на публике в деловом образе, продемонстрировав седую шевелюру.

Горбунов поделился соответствующими снимками на своей странице в Instagram (gorbunovyuriy). Для выхода в свет телеведущий выбрал сдержанный образ, дополнив его черным галстуком-бабочкой и золотистым платком.

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Как сейчас выглядит Горбунов

Знаменитость посетил 30-ю юбилейную церемонию вручения премии "Человек года". На опубликованных фотографиях он позировал вместе с актрисой Ольгой Сумской, а также с ведущим Григорием Решетником.

Для мероприятия Горбунов выбрал деловой костюм черного цвета, белую рубашку и галстук-бабочку. Образ ведущий дополнил золотистым платком в кармане пиджака. На снимках можно заметить, что телезвезда значительно поседел.

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Как выглядит Юрий Горбунов Фото: Instagram Как выглядит Юрий Горбунов Фото: Instagram Как выглядит Юрий Горбунов Фото: Instagram Как выглядит Юрий Горбунов Фото: Instagram

"Награждены лучшие военные, врачи, аграрии, учёные, дипломаты, волонтёры! Так держать, лучшие из лучших! В эти мрачные времена особенно важно отмечать людей, которые приближают победу, лечат, спасают, кормят и вдохновляют! Пусть ещё сто раз по тридцать!" — подписал фото Горбунов.

Как раньше выглядел Горбунов

Юрий Горбунов ранее Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали своих подросших сыновей — 9-летнего Ивана и 5-летнего Даниила.

Кстати, телеведущий напугал поклонников своим состоянием. Он опубликовал фото, на котором видно, как он лежит в постели с капельницей в руке.

Кроме того, телезвезда признал, что в их семье именно он, как правило, провоцирует конфликты. Юрий подчеркнул, что всегда берет на себя инициативу в урегулировании недоразумений.