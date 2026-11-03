Повністю посивів: як помітно змінився Юрій Горбунов (фото)

56-річний український телеведучий Юрій Горбунов відвідав ювілейну церемонію вручення премії "Людина року". Знаменитість з’явився на публіці у діловому образі, засвітивши сиву шевелюру.

Відповідними кадрами Горбунов поділився на своїй сторінці в Instagram (gorbunovyuriy). Для виходу у світ телеведучий обрав стриманий лук, доповнивши його чорним метеликом та золотистою хустинкою.

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Як зараз виглядає Горбунов

Знаменитість відвідав 30-ту ювілейну церемонію вручення премії "Людина року". На опублікованих фото він позував разом із акторкою Ольгою Сумсько, а також ведучим Григорієм Решетніком.

Для заходу Горбунов обрав діловий костюм у чорному кольорі, білу сорочку і метелик. Образ ведучий доповнив золотистою хустинкою у кишені жакета. На знімках можна помітити, що телезірка значно посивів.

Який вигляд має Юрій Горбунов Фото: Instagram Який вигляд має Юрій Горбунов Фото: Instagram Який вигляд має Юрій Горбунов Фото: Instagram Який вигляд має Юрій Горбунов Фото: Instagram

"Відзначені кращі військові, лікарі, аграрії, вчені, дипломати, волонтери! Так тримати, кращі з кращих! У ці темні часи особливо важливо відзначати людей, які наближають перемогу, лікують, рятують, годують і надихають! Нехай ще сто раз по тридцять!" — підписав фото Горбунов.

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Як раніше виглядав Горбунов

Юрій Горбунов раніше Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали своїх підрослих синів – 9-річного Івана та 5-річного Данила.

До речі, телеведучий злякав шанувальників через свій стан. Він опублікував фото, де видно, як лежить у ліжку з крапельницею в руці.

Крім того, телезірка визнав, що в їхній родині саме він, як правило, ініціює конфлікти. Юрій підкреслив, що завжди бере на себе ініціативу у вирішенні непорозумінь.