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Повністю посивів: як помітно змінився Юрій Горбунов (фото)

Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Юрій Горбунов | Фото: Instagram

56-річний український телеведучий Юрій Горбунов відвідав ювілейну церемонію вручення премії "Людина року". Знаменитість з’явився на публіці у діловому образі, засвітивши сиву шевелюру.

Відповідними кадрами Горбунов поділився на своїй сторінці в Instagram (gorbunovyuriy). Для виходу у світ телеведучий обрав стриманий лук, доповнивши його чорним метеликом та золотистою хустинкою.

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Як зараз виглядає Горбунов

Знаменитість відвідав 30-ту ювілейну церемонію вручення премії "Людина року". На опублікованих фото він позував разом із акторкою Ольгою Сумсько, а також ведучим Григорієм Решетніком.

Для заходу Горбунов обрав діловий костюм у чорному кольорі, білу сорочку і метелик. Образ ведучий доповнив золотистою хустинкою у кишені жакета. На знімках можна помітити, що телезірка значно посивів.

Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Який вигляд має Юрій Горбунов
Фото: Instagram
Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Який вигляд має Юрій Горбунов
Фото: Instagram
Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Який вигляд має Юрій Горбунов
Фото: Instagram
Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Який вигляд має Юрій Горбунов
Фото: Instagram
Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Як зараз виглядає Юрій Горбунов
Як зараз виглядає Юрій Горбунов

"Відзначені кращі військові, лікарі, аграрії, вчені, дипломати, волонтери! Так тримати, кращі з кращих! У ці темні часи особливо важливо відзначати людей, які наближають перемогу, лікують, рятують, годують і надихають! Нехай ще сто раз по тридцять!" — підписав фото Горбунов.

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Як раніше виглядав Горбунов

Як раніше виглядав Юрій Горбунов
Юрій Горбунов раніше
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали своїх підрослих синів – 9-річного Івана та 5-річного Данила.
  • До речі, телеведучий злякав шанувальників через свій стан. Він опублікував фото, де видно, як лежить у ліжку з крапельницею в руці.

Крім того, телезірка визнав, що в їхній родині саме він, як правило, ініціює конфлікти. Юрій підкреслив, що завжди бере на себе ініціативу у вирішенні непорозумінь.