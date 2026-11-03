Повністю посивів: як помітно змінився Юрій Горбунов (фото)
56-річний український телеведучий Юрій Горбунов відвідав ювілейну церемонію вручення премії "Людина року". Знаменитість з’явився на публіці у діловому образі, засвітивши сиву шевелюру.
Відповідними кадрами Горбунов поділився на своїй сторінці в Instagram (gorbunovyuriy). Для виходу у світ телеведучий обрав стриманий лук, доповнивши його чорним метеликом та золотистою хустинкою.Важливо
Як зараз виглядає Горбунов
Знаменитість відвідав 30-ту ювілейну церемонію вручення премії "Людина року". На опублікованих фото він позував разом із акторкою Ольгою Сумсько, а також ведучим Григорієм Решетніком.
Для заходу Горбунов обрав діловий костюм у чорному кольорі, білу сорочку і метелик. Образ ведучий доповнив золотистою хустинкою у кишені жакета. На знімках можна помітити, що телезірка значно посивів.
"Відзначені кращі військові, лікарі, аграрії, вчені, дипломати, волонтери! Так тримати, кращі з кращих! У ці темні часи особливо важливо відзначати людей, які наближають перемогу, лікують, рятують, годують і надихають! Нехай ще сто раз по тридцять!" — підписав фото Горбунов.
Як раніше виглядав Горбунов
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали своїх підрослих синів – 9-річного Івана та 5-річного Данила.
- До речі, телеведучий злякав шанувальників через свій стан. Він опублікував фото, де видно, як лежить у ліжку з крапельницею в руці.
Крім того, телезірка визнав, що в їхній родині саме він, як правило, ініціює конфлікти. Юрій підкреслив, що завжди бере на себе ініціативу у вирішенні непорозумінь.