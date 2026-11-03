Скандал с наследием Майкла Джексона: дочь "короля" требует 600 млн долларов

28-летняя Пэрис Джексон требует 600 миллионов долларов из наследства своего покойного отца Майкла Джексона. Она обвиняет исполнителя его завещания в том, что тот не предоставляет ей и братьям доступ к деньгам.

Так, Пэрис просит судью обязать распорядителей наследства произвести предварительное распределение средств в размере 600 миллионов долларов в пользу "Семейного траста Майкла Джексона". Об этом сообщает Page Six.

Дочь Майкла Джексона потребовала наследство отца

Девушка утверждает, что нет никаких законных оснований, по которым средства не были перечислены даже спустя более 17 лет после смерти "короля поп-музыки".

По словам Пэрис, несмотря на то, что наследство принесло миллиарды долларов и позволило накопить сотни миллионов наличными, траст, созданный для обеспечения её и её братьев — 29-летнего Принса и 24-летнего Биги, — до сих пор не получил финансирования.

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Джексон подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она обвиняет исполнителя завещания её отца — Джона Бранку — в том, что он якобы держит её и братьев в "железном кулаке", самостоятельно решая, когда и получат ли они вообще деньги из наследства своего отца.

Перис Джексон с отцом Фото: Instagram

Что известно о наследстве Джексона

Джон Бранка — адвокат и глава компании The Michael Jackson Company — впервые начал работать с артистом ещё в 1985 году. В 2006 году он покинул команду Джексона из-за финансовых разногласий, но вернулся в 2009-м — за восемь дней до смерти певца.

Согласно завещанию Майкла, его дети должны были начать получать доход от своих долей в трасте по достижении 21-летнего возраста. Однако, по словам Пэрис, этого так и не произошло. Вместо этого они получают меньшие суммы, размер которых определяет сам Бранка.

Девушка также утверждает, что Бранка использует свой контроль над выплатами, чтобы не дать детям певца подвергать сомнению то, как он распоряжается наследством.

В иске Перис говорится, что когда в прошлом году она попыталась оспорить действия Бранки, ей ответили "судебными исками", публичными нападками и сокращением суммы, выделенной ей и братьям.

По завещанию Майкла его дети должны получить по одной трети капитала, когда им исполнится 30 лет, следующая часть выплат им полагается в 35 лет, а оставшаяся сумма — в 40.

Дети Майкла Джексона Фото: Instagram

Как следует из судебных документов, к концу 2024 года наследство "короля поп-музыки" составляло около 850 млн долларов. Его дочь убеждена, что по меньшей мере 600 млн долларов из этой суммы можно перечислить в семейный траст. Представители наследства певца опровергают её обвинения.

Кроме того, слова Перис о том, что исполнитель завещания скрывал или сокращал выплаты, назвали "полной выдумкой". При этом эта сторона заявляет, что между Перис и другими наследниками якобы уже было распределено более 200 миллионов долларов.

Отметим, что слушания по этому делу назначены на декабрь.

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