Скандал зі спадщиною Майкла Джексона: донька "короля" вимагає 600 млн доларів

28-річна Періс Джексон вимагає 600 мільйонів доларів зі спадщини свого покійного батька Майкла Джексона. Вона звинувачує виконавця його заповіту в тому, що той не надає їй та братам доступу до грошей.

Так, Періс просить суддю зобов’язати розпорядників спадщини здійснити попередній розподіл коштів у розмірі 600 мільйонів доларів на користь "Сімейного трасту Майкла Джексона". Про це повідомляє Page Six.

Донька Майкла Джексона зажадала спадщини батька

Дівчина стверджує, що немає жодних законних підстав, чому кошти не були перераховані навіть через понад 17 років після смерті "короля поп-музики".

За словами Періс, попри те, що спадщина принесла мільярди доларів і накопичила сотні мільйонів готівкою, траст, створений для забезпечення її та братів — 29-річного Прінса і 24-річного Бігі, — досі не отримав фінансування.

Джексон подала позов із вимогою до Верховного суду Лос-Анджелеса. Вона звинувачує виконавця заповіту її батька – Джона Бранку – у тому, що він нібито тримає її та братів у "залізній хватці", самостійно вирішуючи, коли і чи взагалі вони отримають гроші зі спадщини свого батька.

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Періс Джексон з батьком Фото: Instagram

Що відомо про спадщину Джексона

Джон Бранка — адвокат і голова компанії The Michael Jackson Company — вперше почав працювати з артистом ще у 1985 році. У 2006 році він залишив команду Джексона через фінансові розбіжності, але повернувся у 2009-му — за вісім днів до смерті співака.

Згідно із заповітом Майкла, його діти мали почати отримувати дохід від своїх часток у трасті після досягнення 21-річного віку. Однак, за словами Періс, цього так і не сталося. Натомість вони одержують менші суми, розмір яких визначає сам Бранка.

Дівчина також стверджує, що Бранка використовує свій контроль над виплатами, аби завадити дітям співака ставити під сумнів те, як він управляє спадщиною.

У позові Періс йдеться, що коли минулого року вона спробувала оскаржити дії Бранки, їй відповіли "судовими позовами", публічними нападками та скороченням суми, виділеної їй і братам.

За волею Майкла, його діти мають отримати по одній третині капіталу, коли їм виповниться 30 років, наступна частина виплат їм належить у 35 років, сума, що залишилася, — у 40.

Діти Майкла Джексона Фото: Instagram

Як випливає із судових документів, до кінця 2024 року спадок поп-короля включав близько 850 млн доларів. Його дочка переконана, що щонайменше 600 млн доларів із них можна направити до сімейного трасту. Представники спадщини співака її звинувачення заперечують.

Також слова Періс про те, що виконавець заповіту приховував чи скорочував виплати, назвали "повною вигадкою". Та сторона заявляє, що між Періс та іншими спадкоємцями нібито вже розподілили понад 200 мільйонів доларів.

Зазначимо, що слухання у цій справі призначили на грудень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, на День матері Періс опублікувала рідкісні знімки з мамою Деббі Роу. На одному з них вони ніжно обіймаються.