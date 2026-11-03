Кейт Миддлтон рассказала о работе мечты принца Луи: но есть нюанс

Кейт Миддлтон рассказала о профессии мечты принца Луи, но предупредила: для этого понадобятся годы упорного труда.

Принцесса Уэльская рассказала, что её младший сын мечтает стать пилотом истребителя. Однако будущая королева уже предупредила его, что для этого понадобится восемь лет и "очень много упорного труда". Об этом пишет The Mirror.

Работа мечты принца Луи

В прошлом году Кейт посетила авиабазу Королевских ВВС Конингсби (RAF Coningsby) в графстве Линкольншир — это был её первый визит на базу в качестве почётного авиакоммодора. Во время встречи с пилотами, несущими службу на передовой британской противовоздушной обороны, принцесса даже попробовала выполнить "мертвую петлю" на тренажере истребителя Typhoon.

Находясь там, супруга принца Уильяма рассказала о своих трёх детях — в частности, о сыне Луи, его амбициозных планах на будущее и необычной профессии, которую он хочет выбрать, когда подрастёт.

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Оказывается, он очень хочет стать пилотом истребителя. Впрочем, Кейт добавила: "Я скажу им (своим детям), что для этого нужно восемь лет и очень много упорного труда".

Принц Луи Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Один из военнослужащих подарил ей три модели самолетов Typhoon для детей и заметил: "Нам говорили, что ваши дети были в восторге от того, что вы увидите самолет". Кейт ответила: "Они очень расстроятся, узнав, что я видела "Тайфун" без них".

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