Кейт Міддлтон розповіла про роботу мрії принца Луї: але є нюанс
Кейт Міддлтон розповіла про професію мрії принца Луї, але попередила: для цього знадобляться роки наполегливої праці.
Принцеса Уельська поділилася, що її наймолодший син мріє стати пілотом винищувача. Проте майбутня королева вже попередила його, що для цього знадобиться вісім років і "дуже багато наполегливої праці". Про це пише The Mirror.
Робота мрії принца Луї
Минулого року Кейт відвідала авіабазу Королівських ВПС Конінгсбі (RAF Coningsby) у графстві Лінкольншир — це був її перший візит на базу в ролі почесного авіакомодора. Під час зустрічі з пілотами, які несуть службу на передовій британської протиповітряної оборони, принцеса навіть спробувала виконати "мертву петлю" на тренажері винищувача Typhoon.
Перебуваючи там, дружина принца Вільяма розповіла про своїх трьох дітей — зокрема про сина Луї, його амбітні плани на майбутнє та незвичайну професію, яку він хоче обрати, коли підросте.
Виявляється, він дуже хоче стати пілотом винищувача. Втім, Кейт додала: "Я скажу їм (своїм дітям), що для цього потрібно вісім років і дуже багато наполегливої праці".
Один із військовослужбовців подарував їй три моделі літаків Typhoon для дітей і зауважив: "Нам казали, що ваші діти були в захваті від того, що ви побачите літак". Кейт відповіла: "Вони дуже засмутяться, дізнавшись, що я бачила "Тайфун" без них".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Кореспондентка відділу "Стиль життя" Вікторія Ситняк отримала лист від самої королеви Великої Британії Камілли.
- Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до королівської родини.
Король посварився з принцом Вільямом через різні погляди на ситуацію з принцом Гаррі.