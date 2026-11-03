Кейт Міддлтон розповіла про роботу мрії принца Луї: але є нюанс

Кейт Міддлтон розповіла про професію мрії принца Луї, але попередила: для цього знадобляться роки наполегливої ​​праці.

Принцеса Уельська поділилася, що її наймолодший син мріє стати пілотом винищувача. Проте майбутня королева вже попередила його, що для цього знадобиться вісім років і "дуже багато наполегливої ​​праці". Про це пише The Mirror.

Робота мрії принца Луї

Минулого року Кейт відвідала авіабазу Королівських ВПС Конінгсбі (RAF Coningsby) у графстві Лінкольншир — це був її перший візит на базу в ролі почесного авіакомодора. Під час зустрічі з пілотами, які несуть службу на передовій британської протиповітряної оборони, принцеса навіть спробувала виконати "мертву петлю" на тренажері винищувача Typhoon.

Перебуваючи там, дружина принца Вільяма розповіла про своїх трьох дітей — зокрема про сина Луї, його амбітні плани на майбутнє та незвичайну професію, яку він хоче обрати, коли підросте.

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Виявляється, він дуже хоче стати пілотом винищувача. Втім, Кейт додала: "Я скажу їм (своїм дітям), що для цього потрібно вісім років і дуже багато наполегливої ​​праці".

Принц Луї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Один із військовослужбовців подарував їй три моделі літаків Typhoon для дітей і зауважив: "Нам казали, що ваші діти були в захваті від того, що ви побачите літак". Кейт відповіла: "Вони дуже засмутяться, дізнавшись, що я бачила "Тайфун" без них".

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