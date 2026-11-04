Илона Гвоздева повторила тренд россиянки: ее "разнесли" в сети (видео)

Украинская хореограф Илона Гвоздева оказалась в центре скандала после того, как повторила танцевальный тренд россиянки Полины Гленд. Поклонники знаменитости призвали её немедленно удалить видео.

Гвоздеву обвинили в популяризации российского контента. Сама хореограф уже успела ответить на волну критики. Об этом стало известно на странице знаменитости в Instagram (ilonagvozdeva).

Гвоздева повторила тренд россиянки

Так, она опубликовала видео, в котором станцевала под песню "White Horse". В комментариях к посту подписчики Илоны обратили внимание на то, что хореограф повторила тренд Полины Гленд, которая долгое время жила в Петербурге.

В результате на Гвоздеву обрушились в сети и призвали её немедленно удалить видео.

"Вы что, шутите? Это тренд из России";

"Согласна, что не нужно искать измену там, где её нет. Но вы, узнав о том, что танцуете тренд "россиянки" и продвигаете его, реагируете очень странно, оставляя это видео. Какого-либо нормального обоснования, почему вы это делаете, вы не даёте, а лишь пытаетесь упрекнуть тех, кто об этом вам сказал в комментариях. Вопрос остается открытым: "Зачем распространять творчество россиян?". Вы же тоже хореограф и можете создать свой тренд под этот трек. Удалить это видео, записать свой тренд и продвигать его — это было бы супер достойно";

"Пожалуйста, проверяйте, что вы распространяете. Неприятно видеть, как наши танцовщицы танцуют тренд россиянки".

Видео дня

Гвоздева подверглась критике в сети Фото: Instagram Гвоздева подверглась критике в сети Фото: Instagram

Гвоздева отреагировала на хейт

После волны критики танцовщица записала новое видео, в котором объяснила, что не согласна с мнением хейтеров. Илона проверила все факты и рассказала, что Полина Гленд родилась в Казахстане, а выросла в Петербурге и до 2016 года имела там собственную танцевальную студию.

Впоследствии россиянка переехала в США, где продолжает заниматься танцевальной карьерой.

По словам Гвоздевой, она не нашла подтверждений тому, что Полина сотрудничала с российскими артистами после начала полномасштабной войны. В то же время у Гленд на собственном сайте есть русскоязычная учебная программа, которую можно оплатить российскими банковскими картами.

"Считать ли это сотрудничеством с россиянами? Каждый решает сам", — заявила Гвоздева.

Илона отметила, что также не видела информации о том, что Полина поддерживает войну РФ в Украине. Поэтому, по мнению звезды, нет оснований обвинять её в участии в этом танцевальном тренде.

"Бдительность во время войны — это правильно. Но бдительность — это сначала проверить, а не засыпать человека камнями, обвинять его в оскорблениях, предательстве и хейте", — добавила хореограф.

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