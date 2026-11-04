Ілона Гвоздьова повторила тренд росіянки: її "рознесли" у мережі (відео)

Українська хореографка Ілона Гвоздьова втрапила у скандал після того, як повторила танцювальний тренд росіянки Поліни Гленд. Шанувальники знаменитості закликали її негайно видалити відео.

Гвоздьову звинуватили у популяризації російського контенту. Сама хореографиня вже встигла відповісти на хвилю критики. Про це стало відомо на сторінці в Instagram знаменитості (ilonagvozdeva).

Гвоздьова повторила тренд росіянки

Так, вона оприлюднила відео, в якому станцювала під пісню White Horse. У коментарях під дописом підписники Ілони звернули увагу на те, що хореографиня повторила тренд Поліни Гленд, яка тривалий час жила у Петербурзі.

У результаті на Гвоздьову накинулись у мережі і закликали її негайно видалити відео.

"Ви гоните? Це тренд росіянки";

"Згодна, що не треба шукати зради там, де її немає. Але ви, дізнавшись про те, що танцюєте тренд росіянки і просуваєте його, реагуєте дуже дивно, залишаючи це відео. Якогось нормального обґрунтування, чому ви це робите, ви не даєте, а лише намагаєтесь дорікнути тим, хто про це вам сказав у коментарях. Питання залишається відкритим: "Навіщо поширювати творчість росіян?". Ви ж теж хореограф і можете створити свій тренд під цей трек. Видалити це відео, записати свій тренд і просувати його — це було б супер достойно";

"Будь ласка, перевіряйте, що ви поширюєте. Неприємно бачити, як наші танцівниці танцюють тренд росіянки".

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Гвоздьову розкритикували у мережі Фото: Instagram Гвоздьову розкритикували у мережі Фото: Instagram

Гвоздьова відреагувала на хейт

Після хвилі критики танцівниця записала нове відео, в якому пояснила, що не погоджується із думкою хейтерів. Ілона перевірила усі факти і розповіла, що Поліна Гленд народилася у Казахстані, а росла у Петербурзі і до 2016 року мала там власну студію танців.

Згодом росіянка переїхала до США, де продовжує займатись танцювальною кар’єрою.

За словами Гвоздьової, вона не знайшла підтверджень, що Поліна співпрацювала із російськими артистами після початку повномасштабної війни. Водночас Гленд має на власному сайті російськомовну навчальну програму, яку можна оплатити російськими банківськими картками.

"Чи вважати це співпрацею з росіянами? Кожен вирішує сам", — заявила Гвоздьова.

Ілона зазначила, що також не бачила інформації, щоб Поліна підтримувала війну РФ в Україні. Тому, на думку зірки, немає підстав звинувачувати її у танцювальному тренді.

"Пильність під час війни – це правильно. Але пильність — це спочатку перевірити, а не закидати камінням образ, зради і хейту людину", — додала хореографиня.

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