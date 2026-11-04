Синди Кроуфорд с мужем заметили после смерти сына (фото)

Американская супермодель Синди Кроуфорд, переживающая утрату сына, появилась вместе с мужем Рэнди Гербером в супермаркете в Малибу — спустя шесть недель после смерти 27-летнего Пресли.

Модель и её муж попали в объективы камер, когда делали покупки в супермаркете в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

Синди Кроуфорд заметили после смерти сына

60-летняя Синди шла рядом со своим 64-летним мужем, который нес бумажный пакет с продуктами. На Кроуфорд была зеленая рубашка, джинсы и коричневые ботинки. Глаза она скрыла за солнцезащитными очками.

Гербер был одет в похожем стиле: джинсы, белая рубашка и чёрная ветровка.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: X (Twitter)

Этот выход в свет состоялся вскоре после того, как их 25-летняя дочь Кая Гербер приняла участие в своей первой рекламной кампании после трагической гибели брата.

Умер Пресли Гербер

Пресли, который был успешным моделью, скончался 20 сентября в возрасте 27 лет — предположительно, от передозировки — во время пребывания в элитном реабилитационном центре в Санта-Монике, штат Калифорния.

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Супермодель и бизнесмен, которых ранее в этом месяце видели держащимися за руки во время прогулки по пляжу, сейчас находятся вместе и поддерживают друг друга в этот тяжелый период.

В основном супруги стараются избегать лишнего внимания, выходя из дома лишь для того, чтобы встретиться с Каей или посетить дом Пресли, расположенный в том же районе.

Вся семья глубоко переживает эту невосполнимую утрату. 18 октября супруги опубликовали в Instagram совместное заявление, в котором рассказали о своей невыразимой скорби в связи со смертью старшего ребенка.

Пресли Гербер Фото: Instagram @presleygerber

Кроуфорд поделилась чёрно-белой фотографией сына с подписью: "Пресли Уокер Гербер, 2 июля 1999 г. — 20 сентября 2026 г. Наши сердца разбиты из-за потери нашего любимого сына и брата. Мы счастливы, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет. Он — нежная, прекрасная душа; он любил и остаётся любимым — сейчас и навсегда". Мы так гордимся тем, как он проявлял себя в этом мире — с добротой и чувствительностью".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Также сообщалось, что Кроуфорд собирается уехать из Голливуда из-за смерти сына.