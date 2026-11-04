Сінді Кроуфорд з чоловіком помітили після смерті сина (фото)

Американська супермодель Сінді Кроуфорд, яка переживає втрату сина, з’явилася разом із чоловіком Ренді Гербером у супермаркеті в Малібу — через шість тижнів після смерті 27-річного Преслі.

Модель та її чоловік потрапили в об’єктиви камер, коли робили покупки в супермаркеті в Малібу. Про це пише Daily Mail.

Сінді Кроуфорд помітили після смерті сина

60-річна Сінді ішла поруч зі своїм 64-річним чоловіком, який ніс паперовий пакет з продуктами. На Кроуфорд була зелена сорочка, джинси та коричневі черевики. Очі вона сховала за сонцезахисними окулярами.

Гербер був одягнений у схожому стилі: джинси, біла сорочка та чорна вітровка.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: X (Twitter)

Цей вихід у світ відбувся невдовзі після того, як їхня 25-річна донька Кая Гербер взяла участь у своїй першій рекламній кампанії після трагічної загибелі брата.

Помер Преслі Гербер

Преслі, який був успішною моделлю, помер 20 вересня у віці 27 років — імовірно, від передозування — під час перебування в елітному реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

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Супермодель і бізнесмен, яких раніше цього місяця бачили, коли вони трималися за руки під час прогулянки пляжем, наразі тримаються разом і підтримують одне одного в цей тяжкий період.

Здебільшого подружжя намагається уникати зайвої уваги, виходячи з дому лише для того, щоб зустрітися з Каєю або відвідати будинок Преслі, розташований у тому ж районі.

Уся родина глибоко переживає цю непоправну втрату. 18 жовтня пара опублікувала в Instagram спільну заяву, в якій розповіла про свій невимовний біль через смерть старшої дитини.

Преслі Гербер Фото: Instagram @presleygerber

Кроуфорд поділилася чорно-білою фотографією сина з підписом: "Преслі Вокер Гербер, 2 липня 1999 р. — 20 вересня 2026 р. Наші серця розбиті через втрату нашого улюбленого сина й брата. Ми щасливі, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років. Він — ніжна, прекрасна душа; він любив і залишається коханим — зараз і назавжди". Ми так пишаємося тим, як він проявляв себе у цьому світі — з добротою та вразливістю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також повідомлялося, що Кроуфорд збирається виїхати з Голлівуду через смерть сина.