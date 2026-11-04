Женщина отказалась от алкоголя и показала, что с ней произошло (фото)

Еще с подросткового возраста Полли Данбар всегда неравнодушно относилась к спиртному. Вкус, ритуал наполнения бокала охлаждённым напитком в конце дня, то особое оживление, которое он привносит в вечер с друзьями — ей всё это нравилось.

Однако в последнее время женщину не покидает подозрение, что это чувство не взаимно: алкоголь, похоже, её не любит. В 45 лет удовольствие, которое она получает от выпитого в конкретный момент, часто сопровождается навязчивым ощущением, что где-то в другом месте она за это расплачивается. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина бросила пить

"Как писательница, работающая из дома, и мама, которая в одиночку воспитывает шестилетнего сына, я вряд ли когда-нибудь превышу рекомендованную для женщин норму в 14 единиц алкоголя в неделю. Но пью я часто — где-то четыре вечера в неделю: иногда во время редких выходов в свет, а чаще — просто на диване перед телевизором. И всё чаще я замечаю, что даже скромная порция — пара бокалов моего любимого сухого белого вина — может полностью испортить мне сон, спровоцировать изнурительные мигрени и вызвать такой экзистенциальный ужас, что хочется просто спрятаться под одеялом", — говорит Полли.

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Как и многие женщины среднего возраста, она постоянно устает, из-за чего становится раздражительной и менее терпеливой по отношению к своему сыну Нету, чем хотелось бы.

"Больше всего меня беспокоит (и это для меня что-то новое) то, как даже пара бокалов влияет на мою кожу. Раньше похмелье почти не оставляло следов на моем молодом лице. Теперь же оно дает о себе знать во всей красе: тёмными кругами под глазами, а также сухой, покрасневшей и раздражённой кожей", — говорит Данбар.

Женщина перед экспериментом Фото: Daily Mail

"Трезвый октябрь"

Поэтому женщина решила принять участие в акции "Трезвый октябрь" — отказаться от алкоголя на 31 день.

"Я с нетерпением жду, каким будет результат. Буду ли я просыпаться каждое утро бодрой и отдохнувшей, и станет ли моя кожа снова такой же свежей и сияющей, как в двадцать лет?" — говорит Полли.

На протяжении всей своей взрослой жизни женщина отказывалась от алкоголя только во время лечения бесплодия, беременности и в первые месяцы жизни сына.

Перед экспериментом её рост — 175 см, вес — 64 кг, индекс массы тела в пределах нормы. Давление — 104/71 мм рт. ст., что также является оптимальным показателем, а вот уровень холестерина в крови составляет 5,2 ммоль/л — чуть выше желаемого предела.

Состояние кожи Полли оценил дерматолог Мохаммад Газави в лондонской клинике Skin Horizon. "Возраст" кожи составляет 47 лет, что на два года больше её реального возраста.

Полли Данбар Фото: Daily Mail

"Чтобы отслеживать любые изменения на лице в течение месяца, я решила каждое утро делать селфи без макияжа в одном и том же месте на своей кухне. Увидев на первом снимке мешки под глазами, я аж побледнела", — призналась женщина.

Кроме того, она приобрела кольцо Oura, чтобы оценить, как отказ от алкоголя в течение месяца повлияет на её сон.

В течение первой недели "трезвого месяца" у неё сильно тянуло на сладкое. Поскольку в бутылке белого вина содержится более 7 граммов сахара, после отказа от алкоголя может возникнуть довольно сильная "сахарная ломка".

"На десятый день я с удивлением замечаю, что совсем не скучаю по своему вечернему бокалу вина. Оказывается, это было не столько удовольствие, сколько привычка, которая ассоциировалась у меня с отдыхом; я повторяла её, даже не задумываясь", — призналась Полли.

Изменения после отказа

Сон Полли улучшился: кольцо Oura стабильно оценивает его выше 80 баллов, что соответствует категории "хорошо". В среднем она спала 7 часов 45 минут в сутки, причём показатели как быстрой (REM), так и глубокой фаз сна были на должном уровне.

Наиболее заметным стал прилив энергии. Также она заметила, что исчезло ощущение вздутия. К концу октября она похудела на 3 фунта (около 1,4 кг).

"Кроме того, я стала менее резкой и раздражительной в общении с Натом, благодаря чему утренние сборы стали гораздо спокойнее и гармоничнее", — говорит женщина.

Женщина после эксперимента Фото: Daily Mail

Показатель холестерина составил 4,9 ммоль/л — это уже в пределах нормы.

Темные круги под глазами стали менее заметными, а текстура и тон кожи — более ровными.

"Я в восторге: за несколько дней получила целых три комплимента по поводу своей внешности! Два — от давних друзей, которые говорят, что я выгляжу сияющей; третий — от мастера маникюра (которую вижу впервые), которая замечает, что мне, судя по всему, лет тридцать", — говорит Полли.

Аппарат Opatra определил "возраст" её кожи как 45 лет — это на два года меньше, чем при первом обследовании.

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