Жінка відмовилася від алкоголю і показала, що з нею сталося (фото)

З підліткового віку Поллі Данбар завжди була небайдужа до спиртного. Смак, ритуал наповнення келиха охолодженим напоєм наприкінці дня, те особливе пожвавлення, яке він привносить у вечір із друзями — їй це все подобалося.

Проте останнім часом жінку не полишає підозра, що це почуття не є взаємним: алкоголь її, схоже, не любить. У 45 років задоволення, яке вона отримує від випитого в конкретний момент, часто супроводжується нав’язливим відчуттям, що десь в іншому місці вона за це розплачується. Про це пише Daily Mail.

Жінка кинула пити

"Як письменниця, яка працює з дому, і мама, яка сама виховує шестирічного сина, я навряд чи коли-небудь перевищую рекомендовану для жінок норму в 14 одиниць алкоголю на тиждень. Але п’ю я часто — десь чотири вечори на тиждень: іноді під час рідкісних виходів у світ, а частіше — просто на дивані перед телевізором. І дедалі частіше я помічаю, що навіть скромна порція — пара келихів мого улюбленого сухого білого вина — може геть зіпсувати мені сон, спровокувати виснажливі мігрені та викликати такий екзистенційний жах, що хочеться просто сховатися під ковдрою", — каже Поллі.

Видео дня

Як і багато жінок середнього віку, вона постійно втомлена, через що стає дратівливою і менш терплячою до свого сина Нета, ніж хотілося б.

"Найбільше ж мене турбує (і це для мене щось нове) те, як навіть пара келихів впливає на мою шкіру. Колись похмілля майже не залишало слідів на моєму молодому обличчі. Тепер же воно заявляє про себе на повний голос: темними колами під очима, а також сухою, почервонілою та подразненою шкірою", — каже Данбар.

Жінка до експерименту Фото: Daily Mail

"Тверезий жовтень"

Тому жінка вирішила взяти участь у "Тверезому жовтні" — відмовитися від алкоголю на 31 день.

"Я з цікавістю чекаю, яким буде результат. Чи прокидатимуся я щоранку бадьорою та відпочилою, і чи стане моя шкіра знову такою ж свіжою та сяючою, як у мої двадцять?" — каже Поллі.

За все своє доросле життя жінка відмовлялася від алкоголю лише під час лікування безпліддя, вагітності та в перші місяці життя сина.

Перед експериментом її зріст — 175 см, вага — 64 кг, індекс маси тіла в межах норми. Тиск — 104/71 мм рт. ст., що також є оптимальним показником, а от рівень холестерину в крові становить 5,2 ммоль/л — трохи вище бажаної межі.

Стан шкіри Поллі оцінив дерматолог Мохаммад Газаві в лондонській клініці Skin Horizon. "Вік" шкіри становить 47 років, що на два роки більше за її реальний вік.

Поллі Данбар Фото: Daily Mail

"Щоб відстежувати будь-які зміни на обличчі протягом місяця, я вирішую щоранку робити селфі без макіяжу в одному й тому ж місці на своїй кухні. Побачивши на першому знімку мішки під очима, я аж блідну", — зізналася жінка.

Також вона купила каблучку Oura, щоб оцінити, як відмова від алкоголю протягом місяця вплине на її сон.

Протягом першого тижня "тверезого місяця" її неабияк тягнуло на солодке. Оскільки в пляшці білого вина міститься понад 7 грамів цукру, після відмови від алкоголю може виникнути досить сильна "цукрова ломка".

"На десятий день я з подивом помічаю, що зовсім не сумую за своїм вечірнім келихом вина. Виявляється, це була не стільки насолода, скільки звичка, що асоціювалася в мене з відпочинком; я повторювала її, навіть не замислюючись", — зізналася Поллі.

Зміни після відмови

Сон Поллі покращився: кільце Oura стабільно оцінює його вище 80 балів, що відповідає категорії "добре". У середньому вона спала 7 годин 45 хвилин на добу, причому показники як швидкої (REM), так і глибокої фаз сну були на належному рівні.

Найпомітнішим став приплив енергії. Також вона помітила, що зникло відчуття здуття. До кінця жовтня вона скинула 3 фунти (близько 1,4 кг).

"Крім того, я стала менш різкою і дратівливою у спілкуванні з Натом, завдяки чому ранкові збори стали набагато спокійнішими й гармонійнішими", — каже жінка.

Жінка після експерименту Фото: Daily Mail

Результат холестерину становив 4,9 ммоль/л — це вже в межах норми.

Темні кола під очима стали менш помітними, а текстура й тон шкіри — рівнішими.

"Я в захваті: за кілька днів отримую аж три компліменти щодо своєї зовнішності! Два — від давніх друзів, які кажуть, що я маю сяючий вигляд; третій — від майстрині манікюру (яку бачу вперше), котра зауважує, що я виглядаю років на тридцять", — каже Поллі.

Апарат Opatra визначив "вік" її шкіри як 45 років — це на два роки менше, ніж під час першого обстеження.

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