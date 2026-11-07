Много сюрпризов: переселенец показал "хлам", который выбрасывают немцы (фото)

Видео с немецких тротуаров, где валяются почти новые вещи, набирает популярность в украинском сегменте сети. Автор ролика прогулялся по улицам Германии и показал, сколько пригодных для использования вещей выбрасывают местные жители.

Переселенец, проживающий в Германии, снял видео о том, как выглядят обычные "точки" возле домов, где люди оставляют ненужные вещи. Ролик вызвал живой интерес: о немецком порядке украинцы слышали давно, но местная привычка так легко расставаться с добротными вещами многих удивила. Фокус обратил внимание на его рассказ.

Первую "точку" автор рассматривает с заметным удовольствием и сразу же переводит внимание зрителя на посуду и кухонные принадлежности.

"Неплохая куча, есть на что посмотреть. Вон там посуда, да. Вешалки – кому не хватает, можно забрать себе в шкаф. Еще посуда, разделочные доски, терки. Посмотрите, сколько хорошего люди выбрасывают", – комментирует он.

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В кадре попадаются предметы мебели, декор, вазоны с цветами, стеклянная и керамическая посуда. Некоторые вещи автор рассматривает вблизи, но брать их с собой не спешит.

"Пластиковые доски не люблю… да и деревянные тоже, а вот стеклянные – хороши. Но я их везти не буду, они тяжелые", – признается он.

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Особое внимание автор уделяет сезонным вещам и домашнему декору. Многие из них, по его словам и судя по фотографиям, находятся в состоянии, практически не отличающемся от нового. Показывая декоративные тарелки и праздничные атрибуты, он не скрывает своего восхищения.

Среди находок оказались даже новогодние украшения, причём не из дешёвых. "Вот такие венки, которые вешают на двери, они очень дорогие", – показывает мужчина.

Среди находок оказался даже новогодний декор Фото: TikTok

Самой заметной находкой стали детские коляски. Возле одной из очередных "точек" автор насчитал сразу несколько, причем часть из них, похоже, ещё может пригодиться.

"Вот посмотрите, сколько колясок тут выбросили. Одна, вторая, третья… Вот эта, кстати, в отличном состоянии. Эти не знаю, хотя вот у этой тоже рама целая, колеса, кажется, тоже целые", – комментирует автор.

Мужчина показал много ценных вещей Фото: TikTok

Украинец завершает свои наблюдения кратким выводом о местных реалиях.

"На улице можно найти всё, что душе угодно", – подытоживает автор.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец Роман живёт в Швеции и убирает местное кладбище. Заработная плата мужчины составляет три тысячи долларов в месяц, однако есть одно "но".

Андрей с девушкой временно поселились в Швеции. Пара не платит за жилье: они живут в просторном доме в деревне, в часе езды от города.

Кроме того, Фокус писал о Кристине, которая убирает квартиры в Шотландии. Она показала, какие продукты можно купить за один час такой работы.