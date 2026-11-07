Багато сюрпризів: переселенець показав "непотріб", який викидають німці (фото)

Відео з німецьких тротуарів, де лежать майже нові речі, набирає популярності в українському сегменті мережі. Автор ролика пройшовся вулицями Німеччини й показав, скільки місцеві мешканці викидають речей, придатних для життя.

Переселенець, який живе у Німеччині, зняв відео про те, як виглядають звичайні "точки" біля будинків, де люди залишають непотрібні речі. Ролик викликав жвавий інтерес: німецький порядок давно в українців на слуху, але тамтешня звичка так легко розлучатися з добротними речами багатьох здивувала. Фокус звернув увагу на його розповідь.

Першу "точку" автор оглядає з помітним задоволенням і одразу веде глядача до посуду та кухонного приладдя.

"Непогана купка, є на що глянути. Он там посуд, так. Плечики, кому не вистачає, можна собі в шафу забрати. Ще посуд, дошки, терки. Дивіться, скільки люди викидають усього хорошого", – коментує він.

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У кадрі трапляються елементи меблів, декор, вазони з квітами, скляний і керамічний посуд. Деякі речі автор розглядає зблизька, але брати з собою не поспішає.

"Пластикові дошки не люблю… та й дерев'яні теж, а ось скляні — хороші. Але я їх везти не буду, вони важкі", – зізнається він.

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Окрему увагу автор приділяє сезонним речам і домашньому декору. Багато з них, за його словами й за картинкою, лежать у стані, який майже не відрізняється від нового. Показуючи декоративні тарілки та святкові атрибути, він не приховує захоплення.

Серед знахідок виявився навіть новорічний декор, і недешевий. "Вінки оці, що на двері вішаються, вони дуже дорогі", – показує чоловік.

Серед знахідок виявився навіть новорічний декор Фото: TikTok

Найпомітнішою знахідкою стали дитячі візочки. Біля однієї з чергових "точок" автор нарахував одразу кілька, причому частина з них, схоже, ще може послужити.

"Ось тут подивіться, скільки візочків повикидали. Один, другий, третій… Ось цей, до речі, у відмінному стані. Ці не знаю, хоча ось теж рама ціла, колеса теж, здається, цілі", – коментує автор.

Чоловік показав багато цінних речей Фото: TikTok

Свої спостереження українець завершує коротким підсумком про місцеві реалії.

"На вулиці можна знайти все, що захочеш", – резюмує автор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець Роман живе у Швеції й прибирає місцеве кладовище. Заробітна плата чоловіка становить три тисячі доларів на місяць, проте є одне «але».

Андрій з дівчиною тимчасово оселилися у Швеції. Пара не платить за житло: вони мешкають у просторому будинку в селі, за годину їзди від міста.

Також Фокус писав про Христину, яка прибирає помешкання в Шотландії. Вона показала, які продукти вистачає купити за одну годину такої роботи.