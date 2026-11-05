Немец рассказал, что ему больше всего не нравится в украинских женщинах (фото)
Блогерша, которая встречается с немцем, спросила, что ему больше всего не нравится в украинках. Ответ очень удивил женщину.
Лилия поинтересовалась у своего возлюбленного-иностранца особенностями женщин из Украины. Интересно, что немец отреагировал на этот вопрос очень эмоционально. Соответствующее видео блогерша опубликовала на своей странице в TikTok (@lillia.my.paradise), собрав немало отзывов от зрителей. Фокус обратил внимание на их историю.
"Первое, что мне не нравится… Когда речь заходит о детях. В Германии есть „сумасшедшие“ мамы, но здесь это просто запредельно! Совершенно запредельно", – поделился немец.
Мол, украинки фанатично относятся к здоровью, питанию и воспитанию детей, стараясь дать им всё самое лучшее и даже больше.
"Следующее – это питание. Если я хочу суп, то получаю ведро супа. Я не знаю, что мне с этим делать. Так бывает всегда, снова и снова", – смеётся мужчина, закатывая глаза.
В комментариях люди соглашаются, что всё это – правда.
"Да у нас же только маленькая кастрюлька, чтобы яйца сварить! Украинцы любят поесть и любят угостить! А что касается детей… Да, дети для нас – это святое!" – написала одна женщина.
Другая добавила: "Сварить двухлитровую кастрюлю борща невозможно на генетическом уровне".
"Пусть радуется, что это приготовили, а не купили в пакете в супермаркете", – заметил следующий автор комментария.
Еще одна участница дискуссии добавила: "Это про меня. Поэтому я бы и не смогла жить с иностранцем – наши менталитеты не сошлись бы".
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