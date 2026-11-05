Немец рассказал, что ему больше всего не нравится в украинских женщинах (фото)

Блогерша, которая встречается с немцем, спросила, что ему больше всего не нравится в украинках. Ответ очень удивил женщину.

Лилия поинтересовалась у своего возлюбленного-иностранца особенностями женщин из Украины. Интересно, что немец отреагировал на этот вопрос очень эмоционально. Соответствующее видео блогерша опубликовала на своей странице в TikTok (@lillia.my.paradise), собрав немало отзывов от зрителей. Фокус обратил внимание на их историю.

"Первое, что мне не нравится… Когда речь заходит о детях. В Германии есть „сумасшедшие“ мамы, но здесь это просто запредельно! Совершенно запредельно", – поделился немец.

Мол, украинки фанатично относятся к здоровью, питанию и воспитанию детей, стараясь дать им всё самое лучшее и даже больше.

"Следующее – это питание. Если я хочу суп, то получаю ведро супа. Я не знаю, что мне с этим делать. Так бывает всегда, снова и снова", – смеётся мужчина, закатывая глаза.

В комментариях люди соглашаются, что всё это – правда.

"Да у нас же только маленькая кастрюлька, чтобы яйца сварить! Украинцы любят поесть и любят угостить! А что касается детей… Да, дети для нас – это святое!" – написала одна женщина.

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

Другая добавила: "Сварить двухлитровую кастрюлю борща невозможно на генетическом уровне".

"Пусть радуется, что это приготовили, а не купили в пакете в супермаркете", – заметил следующий автор комментария.

Еще одна участница дискуссии добавила: "Это про меня. Поэтому я бы и не смогла жить с иностранцем – наши менталитеты не сошлись бы".

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Напомним, ранее Фокус писал:

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