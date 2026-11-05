Німець розказав, що йому найбільше не подобається в українських жінках (фото)

Блогерка, яка перебуває в стосунках з німцем, запитала, що йому найбільше не подобається в українках. Відповідь жінку дуже здивувала.

Лілія поцікавилася у свого коханого-іноземця про специфіку жінок з України. Цікаво, що німець відреагував на це питання дуже емоційно. Відповідне відео блогерка опублікувала на своїй сторінці у TikTok (@lillia.my.paradise), зібравши чимало відгуків від глядачів. Фокус звернув увагу на їхню історію.

"Перше, що мені не подобається… Коли мова йде про дітей. У Німеччині є "божевільні" мами, але тут це екстремально! Повністю екстремально", – поділився німець.

Мовляв, українки фанатично ставляться до здоров’я, харчування та виховання дітей, намагаючись віддати їм все найкраще і навіть більше.

"Наступне – це харчування. Якщо я хочу супу, то отримую відро супу. Я не знаю, що мені з цим робити. Це завжди так, знову і знову", – сміється чоловік, закочуючи очі.

У коментарях люди погоджуються, що це все – правда.

"Та в нас маленька каструлька тільки, щоб яйця зварити! Українці люблять поїсти і люблять пригостити! А щодо дітей… Так, діти для нас то святе!" – написала одна жінка.

Коментарі від глядачів Фото: TikTok Коментарі від глядачів Фото: TikTok

Інша додала: "Зварити дволітрову каструлю борщу неможливо на генетичному рівні".

"Хай радіє, що це готували, а не купили у пакеті в супермаркеті", – зауважив наступний дописувач.

Ще одна учасниця обговорення додала: "Це про мене. Тому я б і не змогла жити з іноземцем, менталітетом би не зійшлися".

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