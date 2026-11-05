Герой на щите: как выглядит могила погибшего ведущего Максима Нелипы (фото)
В мае прошлого года на войне погиб украинский актёр и телеведущий Максим Нелипа. Мужчину похоронили на Байковом кладбище в Киеве. В этом году ему уже установили памятник и показали, как он выглядит.
Памятник Максиму Нелипе выполнен из черного и серого гранита. Об этом стало известно из нового видео журналиста Славы Дёмина на YouTube-канале.Важно
Как выглядит могила Нелипы
На опубликованном снимке видно, что памятник телеведущему выполнен из черного и серого гранита, а рядом с ним установлен флаг Украины. На фото Нелипа изображен в военной форме на фоне сине-желтого флага.
Отметим, что могила ведущего приведена в порядок, а вокруг стоит много живых цветов.
Слава Дёмин вспомнил, что не очень хорошо знал Нелипу, но пересекался с ним на мероприятии. Только после смерти ведущего журналист встретился с бывшей женой Максима — Тамарой.
"Мы не сотрудничали. Мы просто познакомились на каком-то мероприятии, но потом, когда он ушёл из жизни, мы с Томой Нелипой взяли у него интервью", — сказал Дёмин.
Максим Нелипа — что известно
Мужчина был популярным шоуменом и ведущим украинских шоу и телепроектов. С 2004 по 2006 год Максим вел шоу "Проиграй миллион" на канале ICTV, а затем был ведущим программы "Погода".
С 2004 по 2011 год Нелипа был ведущим лотереи "Кто там?", а также вел проект "Народная звезда" на телеканале "Украина".
Кроме того, Максим был звездой КВН, а с 2017 года — актёром команды юмористического проекта "Дизель-шоу".
В первые дни полномасштабного вторжения Нелипа вступил в ряды ТрО, а затем — в ВСУ. Датой начала своей службы он называл 3 марта 2022 года.
В январе 2025 года ведущий получил тяжелое ранение, но после нескольких операций, лечения и реабилитации вернулся на фронт, где командовал разведывательным взводом в звании старшего лейтенанта.
О смерти Нелипы стало известно через два дня после его гибели — 14 мая 2025 года. Шокирующую новость подтвердила его жена. Позже брат Максима — Андрей — также написал о смерти героя.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Новость о смерти Нелипы потрясла не только его поклонников, но и, прежде всего, родных, друзей и коллег. Известие о том, что Максим погиб, стало ударом для известных людей, которые хорошо знали и уважали его.
- Елена Кравец поделилась трогательными воспоминаниями о погибшем Нелипе. Звезда, к сожалению, не смогла прийти на церемонию прощания, но увидела его во сне.
Кроме того, стало известно, что говорил Максим Нелипа об Украине.