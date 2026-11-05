Герой на щиті: який вигляд має могила загиблого ведучого Максима Неліпи (фото)

У травні минулого року на війні загинув український актор та телеведучий Максим Неліпа. Чоловіка поховали на Байковому кладовищі у Києві. Цього року йому вже встановили пам’ятник та показали, який він має вигляд.

Пам’ятник Максима Неліпи зроблений із чорного та сірого граніту. Про це стало відомо у новому відео журналіста Слави Дьоміна на YouTube-каналі.

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Який вигляд має могила Неліпи

На опубліковано кадрі можна побачити, що пам’ятник телеведучого зроблений з чорного та сірого граніту, а біля нього встановлено прапор України. На фото Неліпа зображений у військовій формі на тлі синьо-жовтого стягу.

Зазначимо, що могила ведучого прибрана, а довкола стоїть багато живих квітів.

Могила Максима Неліпи Фото: Скрін відео

Слава Дьомін пригадав, що не дуже знав Неліпу, але перетинався із ним на заході. Лише після смерті ведучого журналіст зустрівся із колишньою дружиною Максима – Тамарою.

Видео дня

"Ми не співпрацювали. Ми просто познайомились на якійсь події, але потім, коли він пішов із життя, ми з Томою Неліпою зробили інтерв'ю", — сказав Дьомін.

Максим Неліпа – що відомо

Чоловік був популярним шоуменом та ведучим українських шоу та телепроєктів. З 2004 по 2006 роки Максим вів шоу "Програй мільйон" на каналі ICTV, а потім був ведучим "Погоди".

З 2004 по 2011 роки Неліпа був ведучим лотереї "Хто там?", а також вів проєкт "Народна зірка" на телеканалі "Україна".

Крім цього, Максим був зіркою КВК, а з 2017 року — актором команди гумористичного проєкту "Дизель Шоу".

У перші дні повномасштабного вторгнення Неліпа вступив до лав ТрО, а потім — до ЗСУ. Датою початку своєї служби він називав 3 березня 2022 року.

У січні 2025 року ведучий зазнав важкого поранення, але після кількох операцій, лікування та реабілітації повернувся на фронт, де командував розвідувальним взводом у званні старшого лейтенанта.

Про смерть Неліпи стало відомо через два дні після його загибелі – 14 травня 2025 року. Шокуючу новину підтвердила його дружина. Пізніше брат Максима – Андрій – також написав про смерть героя.

Максим Неліпа на службі Фото: Facebook Максим Неліпа на службі Фото: Andrii Nelipa / Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Новина про смерть Неліпи вразила не тільки його шанувальників, а й, насамперед, рідних, друзів і колег. Інформація про те, що Максим на щиті, стала ударом для відомих людей, які добре знали і поважали його.

Олена Кравець поділилася зворушливими спогадами про загиблого Неліпу. Зірка, на жаль, не змогла прийти на церемонію прощання, але побачила його у сні.

Крім того, стало відомо, що говорив Максим Неліпа про Україну.