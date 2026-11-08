Пока не поздно: 10 комнатных растений, которые нужно вынести из дома (фото)
Киевский цветочник Петр Лемонов рассказал о комнатных растениях, которые не стоит держать в квартире или доме. Он кратко объяснил, в чём заключаются их основные "минусы".
В видеообзоре эксперт рассказывает о своём многолетнем опыте выращивания растений в условиях комнатного озеленения. Он отметил, что из каждого правила есть ряд исключений, но в основном такие вазоны доставляют больше проблем, чем радости.
"Некоторые из них прекрасно себя чувствуют летом на улице, но в домашних условиях их поведение оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, не забываем об исключениях", – отмечает Петр Лемонов.
10. Азалия
Это растение не перенесет пересыхания субстрата, а пышное цветение, ради которого вы принесли его домой, повторить будет практически невозможно.Важно
9. Традесканция
Очень чувствительна к недостатку света. С сокращением продолжительности светового дня побеги начинают вытягиваться, а растение очень быстро теряет свою декоративность.
8. Калла
Может надолго исчезнуть из поля зрения, лишившись листьев. Пик цветения длится не так уж и долго.
7. Фуксия
Настоящий магнит для всех видов вредителей. Без регулярной обработки и мониторинга эта красавица может обернуться целым рядом проблем.
6. Хедера или плющ
Её просто обожает паутинный клещ. Поэтому нужно постоянно следить за её листьями и быть готовым к обработке.
5. Калатея
Без стабильной влажности воздуха края листьев начнут подсыхать, а паутинный клещ может окончательно испортить настроение. Идеальное растение для тех, кто любит усложнять себе жизнь.
4. Олеандр
После покупки пышный кустик может очень быстро превратиться в растение, которое очень трудно поддерживать в красивой форме. Кроме того, оно привлекает множество вредителей.
3. Цитрусовые
После покупки красивая форма деревца может превратиться в бесформенное растение. Оно начнёт разрастаться в разные стороны и сбрасывать листья в самый неподходящий момент.
2. Мединилла
Она не простит тебе ни малейшей ошибки в уходе. Стоит что-то пойти не так – она уже демонстрирует своё недовольство.
1. Авокадо
Вырастить дерево из косточки – это интересно, но через некоторое время оно превратится в длинный голый ствол с листьями на концах. Это растение недолговечно, и через некоторое время вам всё равно придётся с ним расстаться.
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