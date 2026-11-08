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Пока не поздно: 10 комнатных растений, которые нужно вынести из дома (фото)

Петр Лемонов, эксперт по комнатным растениям
Петр Лемонов, цветочник | Фото: TikTok

Киевский цветочник Петр Лемонов рассказал о комнатных растениях, которые не стоит держать в квартире или доме. Он кратко объяснил, в чём заключаются их основные "минусы".

В видеообзоре эксперт рассказывает о своём многолетнем опыте выращивания растений в условиях комнатного озеленения. Он отметил, что из каждого правила есть ряд исключений, но в основном такие вазоны доставляют больше проблем, чем радости.

"Некоторые из них прекрасно себя чувствуют летом на улице, но в домашних условиях их поведение оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, не забываем об исключениях", – отмечает Петр Лемонов.

10. Азалия

Почему погибает азалия
Комнатное растение Азалия
Фото: TikTok

Это растение не перенесет пересыхания субстрата, а пышное цветение, ради которого вы принесли его домой, повторить будет практически невозможно.

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7 комнатных растений, которые поглощают влагу и спасают от плесени (фото)

9. Традесканция

Почему гибнет традесканция
Комнатное растение традесканция
Фото: TikTok

Очень чувствительна к недостатку света. С сокращением продолжительности светового дня побеги начинают вытягиваться, а растение очень быстро теряет свою декоративность.

8. Калла

Почему увядает калла
Комнатное растение калла
Фото: TikTok

Может надолго исчезнуть из поля зрения, лишившись листьев. Пик цветения длится не так уж и долго.

7. Фуксия

Почему гибнет фуксия
Комнатное растение фуксия
Фото: TikTok

Настоящий магнит для всех видов вредителей. Без регулярной обработки и мониторинга эта красавица может обернуться целым рядом проблем.

6. Хедера или плющ

Почему пропадает заголовок
Комнатное растение хедера
Фото: TikTok

Её просто обожает паутинный клещ. Поэтому нужно постоянно следить за её листьями и быть готовым к обработке.

5. Калатея

Почему гибнет калатея
Комнатное растение калатея
Фото: TikTok

Без стабильной влажности воздуха края листьев начнут подсыхать, а паутинный клещ может окончательно испортить настроение. Идеальное растение для тех, кто любит усложнять себе жизнь.

4. Олеандр

Почему гибнет олеандр
Комнатное растение олеандр
Фото: TikTok

После покупки пышный кустик может очень быстро превратиться в растение, которое очень трудно поддерживать в красивой форме. Кроме того, оно привлекает множество вредителей.

3. Цитрусовые

Почему гибнет лимонное дерево
Цитрусовые быстро теряют форму
Фото: TikTok

После покупки красивая форма деревца может превратиться в бесформенное растение. Оно начнёт разрастаться в разные стороны и сбрасывать листья в самый неподходящий момент.

2. Мединилла

Почему исчезает мединилла
Комнатное растение мединилла
Фото: TikTok

Она не простит тебе ни малейшей ошибки в уходе. Стоит что-то пойти не так – она уже демонстрирует своё недовольство.

1. Авокадо

Почему пропадает авокадо
Авокадо плохо растет в домашних условиях
Фото: TikTok

Вырастить дерево из косточки – это интересно, но через некоторое время оно превратится в длинный голый ствол с листьями на концах. Это растение недолговечно, и через некоторое время вам всё равно придётся с ним расстаться.

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