Пока не поздно: 10 комнатных растений, которые нужно вынести из дома (фото)

Киевский цветочник Петр Лемонов рассказал о комнатных растениях, которые не стоит держать в квартире или доме. Он кратко объяснил, в чём заключаются их основные "минусы".

В видеообзоре эксперт рассказывает о своём многолетнем опыте выращивания растений в условиях комнатного озеленения. Он отметил, что из каждого правила есть ряд исключений, но в основном такие вазоны доставляют больше проблем, чем радости.

"Некоторые из них прекрасно себя чувствуют летом на улице, но в домашних условиях их поведение оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, не забываем об исключениях", – отмечает Петр Лемонов.

10. Азалия

Комнатное растение Азалия Фото: TikTok

Это растение не перенесет пересыхания субстрата, а пышное цветение, ради которого вы принесли его домой, повторить будет практически невозможно.

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9. Традесканция

Комнатное растение традесканция Фото: TikTok

Очень чувствительна к недостатку света. С сокращением продолжительности светового дня побеги начинают вытягиваться, а растение очень быстро теряет свою декоративность.

8. Калла

Комнатное растение калла Фото: TikTok

Может надолго исчезнуть из поля зрения, лишившись листьев. Пик цветения длится не так уж и долго.

7. Фуксия

Комнатное растение фуксия Фото: TikTok

Настоящий магнит для всех видов вредителей. Без регулярной обработки и мониторинга эта красавица может обернуться целым рядом проблем.

6. Хедера или плющ

Комнатное растение хедера Фото: TikTok

Её просто обожает паутинный клещ. Поэтому нужно постоянно следить за её листьями и быть готовым к обработке.

5. Калатея

Комнатное растение калатея Фото: TikTok

Без стабильной влажности воздуха края листьев начнут подсыхать, а паутинный клещ может окончательно испортить настроение. Идеальное растение для тех, кто любит усложнять себе жизнь.

4. Олеандр

Комнатное растение олеандр Фото: TikTok

После покупки пышный кустик может очень быстро превратиться в растение, которое очень трудно поддерживать в красивой форме. Кроме того, оно привлекает множество вредителей.

3. Цитрусовые

Цитрусовые быстро теряют форму Фото: TikTok

После покупки красивая форма деревца может превратиться в бесформенное растение. Оно начнёт разрастаться в разные стороны и сбрасывать листья в самый неподходящий момент.

2. Мединилла

Комнатное растение мединилла Фото: TikTok

Она не простит тебе ни малейшей ошибки в уходе. Стоит что-то пойти не так – она уже демонстрирует своё недовольство.

1. Авокадо

Авокадо плохо растет в домашних условиях Фото: TikTok

Вырастить дерево из косточки – это интересно, но через некоторое время оно превратится в длинный голый ствол с листьями на концах. Это растение недолговечно, и через некоторое время вам всё равно придётся с ним расстаться.

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