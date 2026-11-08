Поки не пізно: 10 кімнатних рослин, які треба винести з дому (фото)
Київський квіткар Петро Лемонов розповів про кімнатні рослини, які не варто тримати у квартирі чи будинку. Він коротко пояснив, у чому їхні основні "мінуси".
У відеоогляді експерт розповідає про власний багаторічний досвід вирощування рослин у кімнатному озелененні. Він зауважив, що в кожному правилі є низка винятків, але переважно ці вазони створюють більше проблем, ніж радості.
"Деякі з них гарно себе почувають у літній період на дворі, але в кімнатних умовах їхня поведінка може бажати кращого. Ну і, звісно, не забуваємо про винятки", – зазначає Петро Лемонов.
10. Азалія
Ця рослина не пробачить пересихання субстрату, а пишне цвітіння, заради якого ви її принесли додому, повторити буде практично неможливо.Важливо
9. Традесканція
Дуже чутлива до нестачі світла. Зі скороченням світлового дня пагони починають витягуватися, а рослина дуже швидко втрачати свою декоративність.
8. Калла
Може надовго зникнути з радарів, залишивши себе без листя. Пік цвітіння триває не так уже й довго.
7. Фуксія
Просто магніт для всіх видів шкідників. Без регулярної обробки та моніторингу ця красуня може перетворитися на купу проблем.
6. Хедера або плющ
Її просто обожнює павутинний кліщ. Тому потрібно постійно стежити за її листям і бути готовим до обробки.
5. Калатея
Без стабільної вологості повітря краї листків почнуть підсихати, а павутинний кліщ може остаточно зіпсувати настрій. Ідеальна рослина для тих, хто любить ускладнювати собі життя.
4. Олеандр
Після покупки пишний кущик може дуже швидко перетворитися на рослину, яку дуже важко тримати у красивій формі. Вона також приваблює багатьох шкідників.
3. Цитрусові
Після покупки красива форма деревця може перетворитися на безформну рослину. Він почне відпускати гілки в різні сторони й скидати листки у найбільш незручний момент.
2. Медінілла
Вона не пробачить тобі найменшої помилки в догляді. Щось не так – вона вже демонструє своє невдоволення.
1. Авокадо
Виростити дерево із кісточки – цікаво, але через деякий час воно перетвориться на довгий голий стовбур із листям на кінцях. Ця рослина недовготривала, через деякий час вам все одно доведеться з нею попрощатися.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Чимало популярних кімнатних рослин можуть бути небезпечними для домашніх улюбленців.
- Українка похвалилася врожаєм гранатів, які вона виростила вдома, і здивувала цим користувачів мережі.
Також жінка продемонструвала рослину, яку за кордоном подають як делікатес, тоді як в Україні її вважають бур'яном.