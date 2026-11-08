Поки не пізно: 10 кімнатних рослин, які треба винести з дому (фото)

Київський квіткар Петро Лемонов розповів про кімнатні рослини, які не варто тримати у квартирі чи будинку. Він коротко пояснив, у чому їхні основні "мінуси".

У відеоогляді експерт розповідає про власний багаторічний досвід вирощування рослин у кімнатному озелененні. Він зауважив, що в кожному правилі є низка винятків, але переважно ці вазони створюють більше проблем, ніж радості.

"Деякі з них гарно себе почувають у літній період на дворі, але в кімнатних умовах їхня поведінка може бажати кращого. Ну і, звісно, не забуваємо про винятки", – зазначає Петро Лемонов.

10. Азалія

Кімнатна рослина Азалія Фото: TikTok

Ця рослина не пробачить пересихання субстрату, а пишне цвітіння, заради якого ви її принесли додому, повторити буде практично неможливо.

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9. Традесканція

Кімнатна рослина традесканція Фото: TikTok

Дуже чутлива до нестачі світла. Зі скороченням світлового дня пагони починають витягуватися, а рослина дуже швидко втрачати свою декоративність.

8. Калла

Кімнатна рослина калла Фото: TikTok

Може надовго зникнути з радарів, залишивши себе без листя. Пік цвітіння триває не так уже й довго.

7. Фуксія

Кімнатна рослина фуксія Фото: TikTok

Просто магніт для всіх видів шкідників. Без регулярної обробки та моніторингу ця красуня може перетворитися на купу проблем.

6. Хедера або плющ

Кімнатна рослина хедера Фото: TikTok

Її просто обожнює павутинний кліщ. Тому потрібно постійно стежити за її листям і бути готовим до обробки.

5. Калатея

Кімнатна рослина калатея Фото: TikTok

Без стабільної вологості повітря краї листків почнуть підсихати, а павутинний кліщ може остаточно зіпсувати настрій. Ідеальна рослина для тих, хто любить ускладнювати собі життя.

4. Олеандр

Кімнатна рослина олеандр Фото: TikTok

Після покупки пишний кущик може дуже швидко перетворитися на рослину, яку дуже важко тримати у красивій формі. Вона також приваблює багатьох шкідників.

3. Цитрусові

Цитрусові швидко втрачають форму Фото: TikTok

Після покупки красива форма деревця може перетворитися на безформну рослину. Він почне відпускати гілки в різні сторони й скидати листки у найбільш незручний момент.

2. Медінілла

Кімнатна рослина медінілла Фото: TikTok

Вона не пробачить тобі найменшої помилки в догляді. Щось не так – вона вже демонструє своє невдоволення.

1. Авокадо

Авокадо погано росте у домашніх умовах Фото: TikTok

Виростити дерево із кісточки – цікаво, але через деякий час воно перетвориться на довгий голий стовбур із листям на кінцях. Ця рослина недовготривала, через деякий час вам все одно доведеться з нею попрощатися.

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