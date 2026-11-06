Живут отдельно, но ходят на свидания: пес Патрон поделился впечатлениями о браке

Самый знаменитый собака-сапер Украины по кличке Патрон недавно женился. Его возлюбленную зовут Лана. Четвероногий впервые поделился своими впечатлениями от семейной жизни.

Как оказалось, Патрон и Лана живут отдельно. Однако они много гуляют вместе и навещают друг друга. Об этом песик рассказал на своей странице в Instagram (patron_dsns).

Как Патрон живёт со своей возлюбленной

Любимец украинцев и Лана не живут вместе, поскольку Патрон не может обходиться без своего хозяина Михаила, а его возлюбленная — без своей мамы.

"По законам собачьего брака вовсе не обязательно делить одну лежанку на двоих. Поэтому мы с моей возлюбленной Ланой живём отдельно, – пояснил он. – Мы поговорили с ней на эту тему и поняли, что я не смогу без своего Михаила, а она – без своей мамы", – говорится в посте Патрона.

Впрочем, песик заверил, что они с Ланой много гуляют вместе и ходят друг к другу в гости. Патрон пошутил, что теперь ему хочется ещё больше спешить домой.

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"Раньше я думал, что так радостно могу бежать только на службу. А теперь хочется спешить и домой. А ещё появилась привычка оставлять для Ланочки самые вкусные лакомства. И когда на службе меня кто-то угощает, я не ем, а уношу в пакетике домой, чтобы порадовать любимую. Мы счастливы, и это самое главное", — отметил песик.

Пес Патрон на своей свадьбе Фото: Instagram

Собака Патрон — что о ней известно

Собака Патрон породы джек-рассел-терьер из Чернигова стала настоящей звездой социальных сетей после того, как появилось видео от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Черниговской области, в котором он был главным героем.

Впервые о Патроне написали 15 марта 2022 года:

"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он — душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и везде. Кстати, он очень любит сыр, поэтому наши ребята, когда представляется возможность, балуют его вкусностями", — писали пиротехники.

За это время Патрона несколько раз изображали на муралах, награждали премиями, в частности — премией Каннского кинофестиваля под названием Palm Dog Award ("Пальмовая собака") за вклад в укрепление связей между людьми и собаками.

В мае 2022 года Патрон стал лицом мобильного приложения от МВД, которое позволяет быстро сообщать саперам о взрывчатых веществах и показывает потенциально опасные зоны.

Пес Патрон Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Патрон получил премию Palm Dog Award ("Пальмовая собака") Каннского кинофестиваля. Любимца украинцев наградили за укрепление связи между собаками и людьми.

Неизвестные изобразили черниговского сапера ГСЧС танцующим рядом с минами. Представители собаки уверяют, что не давали разрешения на использование этого образа.

Кроме того, собака-сапер не осталась в стороне от Дня вышиванки и тоже примерила вышитый наряд.