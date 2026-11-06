Живуть окремо, але ходять на побачення: пес Патрон поділився враженнями від шлюбу

Найзнаменитіший пес-сапер України на прізвисько Патрон нещодавно одружився. Його кохану звати Лана. Чотирилапий вперше поділився своїми емоціями від сімейного життя.

Як виявилось, Патрон із Ланою живуть окремо. Однак вони багато гуляють разом і ходять одне до одного в гості. Про це песик розповів на своїй сторінці в Instagram (patron_dsns).

Як Патрон живе з коханою

Улюбленець українців із Ланою не живуть разом, оскільки Патрон не може без свого власника Михайла, а його кохана – без своєї матусі.

"За законами собачого шлюбу зовсім не обов'язково ділити одну лежанку на двох. Тож ми з моєю коханою Ланою живемо окремо, – пояснив він. – Ми перегавкувалися з нею на цю тему і зрозуміли те, що я не зможу без свого Михайла, а вона – без своєї матусі", – йдеться в дописі Патрона.

Втім, песик запевнив, що вони з Ланою багато гуляють разом та ходять одне до одного в гості. Патрон пожартував, що тепер йому хочеться ще більше поспішати додому.

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"То я раніше думав, що тільки на службу можу бігти так радісно. А тепер і додому спішити хочеться. А ще з'явилася звичка залишати для Ланочки найсмачніші ласощі. І коли на службі мене хтось пригощає, то я все не їм, забираю в пакетику додому, щоб потішити кохану. Ми щасливі, і це найважливіше", — зазначив песик.

Пес Патрон на своєму весіллі Фото: Instagram

Пес Патрон — що про нього відомо

Пес Патрон породи джек-рассел-тер’єр із Чернігова став справжньою зіркою соцмереж після того, як з’явилося відео від ДСНС Чернігівської області, де він був головним героєм.

Вперше про Патрона написали 15 березня 2022 року:

"Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він — душа й талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди й усюди. До речі, він дуже любить сир, тому наші хлопці, коли випадає нагода, балують його смаколиками", — писали піротехніки.

За цей час Патрона кілька разів зображували на муралах, нагороджували преміями, зокрема — премією Каннського кінофестивалю під назвою Palm Dog Award ("Пальмовий пес") за внесок у зміцнення зв’язку між людьми та собаками.

У травні 2022 року Патрон став обличчям мобільного додатка від МВС, який дає змогу швидко повідомляти саперам про вибухівку та показує потенційно небезпечні зони.

Пес Патрон Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Патрон отримав премію Palm Dog Award ("Пальмовий пес") кінофестивалю Канна. Улюбленця українців нагородили за зміцнення зв'язку між собаками та людством.

Невідомі зобразили чернігівського сапера ДСНС у танці поруч із мінами. Представники пса запевняють, що не дозволяли використати образ.

Крім того, пес-сапер не залишився осторонь Дня вишиванки і теж приміряв вишите вбрання.