"Мне угрожали": Елена Мандзюк заговорила о новых "пленках" НАБУ

Украинская блогерша Елена Мандзюк эмоциональным заявлением отреагировала на новые "пленки" НАБУ по делу "Карфаген".

Звезда социальных сетей, которая в свое время обращалась в полицию и СБУ из-за угроз в адрес своей семьи, теперь понимает, почему её тогда игнорировали.

Елена Мандзюк — о "Карфагене"

"Когда у меня возник конфликт с Алхимом и мне угрожали убийством, угрожали облить кислотой моих детей, покалечить меня, я обращалась в полицию и СБУ, полиция зарегистрировала заявление и сказала, что вряд ли что-то получится, в СБУ сказали, что у них уже много подобных заявлений, и проигнорировали их, защиты никто не предлагал", — написала Елена в своём Threads.

По словам блогерши, теперь она понимает, почему.

"У этой страны нет будущего, если она не избавится сейчас от этого коррумпированного бандитизма во главе с Арахамиями или Арахисами, Прайсами, мексиканцами, боксёрами… Сколько их?" — добавила Мандзюк.

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Блогерша также ответила на упреки о том, почему она "не говорит" о тех или иных громких событиях.

"Ведь это не вашим детям угрожали облить кислотой, а моим, и никто, никто здесь меня никогда не защитит!" — подчеркнула Елена.

Елена Мандзюк Фото: YouTube

Дело "Карфаген" — подробности расследования НАБУ

Отметим, что 4 ноября НАБУ обнародовало новые подробности дела "Карфаген", о котором стало известно 4 сентября и которое привело к отставке тогдашнего генерального прокурора Руслана Кравченко. Ключевое направление расследования — деятельность незаконных колл-центров, которые находились под прикрытием сотрудников Национальной полиции разного уровня.

Еще одно направление деятельности группировки — расширение сети магазинов U420, в которых продавались запрещенные наркотические вещества. Соучастники обсуждали возможность дачи крупных взяток министрам, фамилии которых начинаются на буквы К и Л, а также договоренности с влиятельным народным депутатом с фамилией на А. Кроме того, они устраивали нападения, избиения и фальшивые уголовные дела в отношении активистов и расследователей, которые им мешали.

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