"Мені погрожували": Олена Мандзюк заговорила про нові "плівки" НАБУ

Українська блогерка Олена Мандзюк емоційною заявою відреагувала на нові "плівки" НАБУ у справі "Карфаген".

Зірка соцмереж, яка зверталася свого часу до поліції та СБУ через погрози її родині, тепер розуміє, чому її тоді ігнорували.

Олена Мандзюк — про "Карфаген"

"Коли у мене був конфлікт з Алхім і мені погрожували вбивством, погрожували облити кислотою моїх дітей, покалічити мене, я зверталась до поліції та СБУ, поліція зареєструвала заяву і сказали, що навряд щось вийде, СБУ сказали, що мають вже багато подібних заяв і ігнорували, захист ніхто не пропонував", — написала Олена у своєму Threads.

За словами блогерки, тепер вона розуміє чому.

"Ця країна не має майбутнього, якщо не очиститься зараз від цього корумпованого бандитизму на чолі Арахаміями чи Арахісами, прайсами, мексиканці, боксери… Скільки їх?" — додала Мандзюк.

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Блогерка відповіла також на закиди, чому вона "не говорить" про ті чи інші резонансні події.

"Бо це не ваших дітей кислотою погрожували залити, а моїх і ніхто, ніхто тут ніколи мене не захистить!" — наголосила Олена.

Олена Мандзюк Фото: YouTube

Справа "Карфаген" — деталі розслідування НАБУ

Зазначимо, що 4 листопада НАБУ опублікувало нові деталі справи "Карфаген", про яку стало відомо 4 вересня та через яку відбулася відставка тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Ключовий напрямок розслідування — діяльність незаконних кол-центрів, які були під прикриттям працівників Національної поліції різного рівня.

Ще один напрямок діяльності угрупування — поширення магазинів U420, які продавали заборонені наркотичні речовини. Спільники обговорювали можливість дати великі хабарі міністрам, прізвища яких починаються на літери К та Л, та про домовленості зі впливовим нардепом з прізвищем на А. Крім того, вони влаштовували напади, побиття, фейкові кримінальні справи активістам та розслідувачам, які їм заважали.

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