Тяжело больная Селин Дион "зажгла" на концерте Metallica (видео)

58-летняя легендарная канадская певица Селин Дион посетила концерт Metallica в Лас-Вегасе, удивив своих поклонников.

Тяжелобольная звезда настолько увлеклась выступлением группы, что начала играть на воображаемой гитаре, активно подтанцовывая. А видео этого момента распространяется по сети.

Селин Дион "зажгла" на концерте

Концерт состоялся 5 ноября 2026 года на арене Sphere. Селин пришла на мероприятие вместе со своими 16-летними сыновьями-близнецами Эдди и Нельсоном.

На видео, опубликованных в сети, звезда запечатлена в VIP-зоне верхнего яруса. В темно-зеленой блузке и с зачесанными назад волосами Дион активно двигалась в такт музыке и имитировала игру на гитаре. Особенно эмоционально певица реагировала на инструментальную партию басиста Metallica Роберта Трухильо и гитариста Кирка Хэммета.

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Селин Дион на концерте Metallica

Хотя Селин Дион в первую очередь известна своими мощными вокальными балладами (такими как "My Heart Will Go On"), её интерес к рок-музыке — не новость. Один из сыновей звезды, Эдди, является большим поклонником Metallica. Более того, Селин однажды включила композицию группы Until It Sleeps в число своих любимых.

Болезнь Селин Дион

С синдромом мышечной скованности артистка борется уже более 15 лет. Только в 2022 году общественности стало известно, что Дион тяжело больна. С тех пор она ушла из публичной жизни, а впоследствии дала несколько интервью, в которых откровенно рассказывала о своей борьбе. Спустя некоторое время знаменитость появилась на церемонии "Грэмми-2024", где вручила награду Тейлор Свифт, и выступила на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В сентябре 2026 года Селин Дион начала серию концертов в Париже, которая завершилась 17 октября. А следующий этап выступлений запланирован на май 2027 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Селин Дион упала прямо во время концерта в Париже. Это произошло, когда 58-летняя знаменитость исполняла песню "Dans un autre monde".

Звезда поделилась эмоциональным данью уважения своему покойному мужу, Рене Анжелилу, в десятую годовщину его смерти.

Кроме того, певица опубликовала редкое фото со своими тремя сыновьями. Звезда позировала с Рене-Чарльзом и близнецами Нельсоном и Эдди.