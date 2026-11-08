Важкохвора Селін Діон "запалила" на концерті Metallica (відео)

58-річна легендарна канадська співачка Селін Діон відвідала концерт Metallica в Лас-Вегасі, здивувавши своїх фанатів.

Важкохвора зірка настільки захопилася виступом гурту, що почала грати на уявній гітарі, активно підтанцьовуючи. А відео цього моменту шириться мережею.

Селін Діон "запалила" на концерті

Концерт відбувся 5 листопада 2026 року на арені Sphere. Селін прийшла на подію разом із 16-річними синами-близнюками Едді та Нельсоном.

На відео, опублікованих у мережі, зірка зображена у VIP-зоні верхнього ярусу. У темно-зеленій блузі та із зібраним волоссям Діон активно рухалася в такт музиці та імітувала гру на гітарі. Особливо емоційно співачка реагувала на інструментальну партію басиста Metallica Роберта Трухільо та гітариста Кірка Хеммета.

Селін Діон на концерті Metallica

Хоча Селін Діон насамперед відома потужними вокальними баладами (як My Heart Will Go On), але її інтерес до року — не новина. Один із синів зірки, Едді, є великим шанувальником Metallica. Ба більше, Селін якось включила композицію гурту Until It Sleeps до числа своїх улюблених.

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Хвороба Селін Діон

Із синдромом мʼязової скутості артистка бореться понад 15 років. Лише у 2022 році публіці стало відомо, що Діон важкохвора. З того часу вона відійшла від публічного життя, а згодом дала кілька інтервʼю, у яких відверто розповідала про свою боротьбу. Через певний час знаменитість зʼявилася на церемонії "Греммі-2024", на якій вручила нагороду Тейлор Свіфт, та виступила на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

У вересні 2026 року Селін Діон розпочала серію концертів у Парижі, яка завершилася 17 жовтня. А наступний етап виступів заплановано на травень 2027 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Селін Діон впала прямо під час концерту у Парижі. Це трапилося, коли 58-річна знаменитість виконувала пісню Dans un autre monde.

Зірка поділилася емоційною даниною поваги своєму покійному чоловікові, Рене Анжелілю, в десяті роковини його смерті.

Також співачка опублікувала рідкісне фото з трьома своїми синами. Зірка позувала з Рене-Чарльзом і близнюками Нельсоном і Едді.