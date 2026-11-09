Герой "Холостячки" после скандала с участницей "Холостяка" раскрыл свою правду

Участник шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко впервые отреагировал на конфликт с героиней шоу "Холостяк-14" Оксаной Шанюк. Девушка обвинила мужчину и его брата Павла в жестоком избиении. В свою очередь, они обнародовали свою версию событий.

По словам Ковтуненко, конфликт возник между Шанюком и его братом Павлом на вечеринке по случаю дня рождения недалеко от Киева. Ссора началась, когда они вернулись домой. Евгений услышал крики и звук разбитой посуды, после чего вместе с подругой вышел посмотреть, что происходит.

Об этом Ковтуненко рассказал на своей странице в Instagram (kov2nenko). Подробнее о скандале — читайте в материале Фокуса.

Новые подробности конфликта

Евгений заявил, что во время ссоры пытался разнять Оксану и Павла. В результате он получил удар по лицу, однако сам якобы не бил девушку.

"Стоит Паша с полностью разбитым лицом, у него течет кровь, нос разбит, синяк. Это выглядело просто ужасно. Оксана держится за его руку. Есть догадка, что она ею делала, но решать это не мне, а правоохранительным органам", — сказал Ковтуненко.

По словам мужчины, его подруга пыталась удержать Оксану, а он в тот момент держал обоих на расстоянии вытянутых рук, чтобы девушка больше не разбила лицо брату.

"Я вообще никак физически не взаимодействовал с Оксаной, потому что её удерживала моя подруга. Я стоял, удерживая обоих на расстоянии вытянутых рук, чтобы она больше не разбила ему лицо. Потому что он стоит и ничего не делает. Ну, короче, это семейный пьяный бред", — заявил Евгений.

Ковтуненко отметил, что в настоящее время обстоятельства конфликта должны выяснять правоохранительные органы.

Реакция Шанюк

После заявления Евгения Оксана рассказала, что Павел получил травмы, когда она пыталась защититься от нападения. Девушка, по её словам, хотела отобрать у мужчины телефон, поскольку тот пытался удалить видео с доказательствами. В этот момент брат Ковтуненко якобы толкнул её, в результате чего она получила травму ноги.

"Когда я попыталась забрать телефон, потому что Павел, конечно же, хотел удалить видео, он толкнул меня, и я повредила ногу. Когда я поднялась, подбежал Евгений со словами: "Не оскорбляй моего брата" и начал меня трясти, обзывать грязными, нецензурными словами и угрожать", — рассказала Шанюк.

К тому же Оксана обвинила девушку Евгения — Татьяну Тесленко — в том, что та якобы начала выкручивать ей руки.

"Синяки вы видели, я отмахивалась, как могла. В этот момент подошла Татьяна и, сказав: „Не трогай моего мужа“, начала выкручивать мне руки. Павел просто стоял и смотрел на это", — подчеркнула Оксана.

Оксана Шанюк Фото: Instagram

Скандал с Шанюк и братьями Ковтуненко — кратко

Оксана Шанюк связалась со своими подписчиками и сообщила о физическом насилии со стороны Павла и Евгения Ковтуненко. Она заявила, что братья избили её, в результате чего у девушки сломан мизинец, синяк под глазом и раны на теле.

Кстати, Оксана — врач-косметолог из Киева. Девушка участвовала в 14-м сезоне шоу "Холостяк". А украинский юрист и бизнесмен Евгений Ковтуненко стал популярен после участия в первом сезоне проекта "Холостячка". В реалити-шоу мужчина боролся за сердце знаменитой актрисы Ксении Мишиной. Однако победить ему не удалось.

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