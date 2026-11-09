Герой "Холостячки" після скандалу із учасницею "Холостяка" розкрив свою правду

Учасник "Холостячки" Євген Ковтуненко вперше відреагував на конфлікт з героїнею "Холостяка-14" Оксаною Шанюк. Дівчина звинуватила чоловіка та його брата Павла у жорстокому побитті. Натомість вони оприлюднили власну версію подій.

За словами Ковтуненка, конфлікт виник між Шанюк та його братом Павлом на дні народженні за Києвом. Сварка почалась, коли вони повернулись додому. Євген почув крики та звук розбитого посуду, після чого разом із подругою вийшов подивитися, що відбувається.

Про це Ковтуненко розповів на своїй сторінці в Instagram (kov2nenko). Детальніше про скандал – читайте у матеріалі Фокусу.

Нові подробиці конфлікту

Євген заявив, що під час сварки намагався розборонити Оксану та Павла. Внаслідок цього він отримав удар по обличчю, однак сам нібито не бив дівчину.

"Стоїть Паша з повністю розбитим обличчям, у нього кров тече, ніс розбитий, синець. Це мало жахливий вигляд. Оксана тримається за свою руку. Є здогадка, що вона нею робила, але не я це маю вирішувати, а правоохоронні органи", — сказав Ковтуненко.

За словами чоловіка, його подруга намагалася притримати Оксану, а він у той момент тримав на відстані витягнутих рук обох, щоб дівчина далі не розбила обличчя брата.

"Я взагалі ніяк фізично не взаємодіяв з Оксаною, тому що її притримувала моя подруга. Я стояв, притримував на відстані витягнутих рук обох, щоб вона йому далі обличчя не розбила. Бо він стоїть і нічого не робить. Ну, коротше, це сімейна п’яна маячня", — заявив Євген.

Ковтуненко зазначив, що наразі обставини конфлікту мають з'ясовувати правоохоронці.

Реакція Шанюк

Після заяви Євгена Оксана розповіла, що Павло отримав травми, коли вона намагалася захиститися від нападу. Дівчина, за її словами, хотіла забрати телефон чоловіка, оскільки той намагався видалити відео з доказами. У цей момент брат Ковтуненка нібито штовхнув її, через що вона травмувала ногу.

"Коли я намагалась забрати телефон, бо Павло, звісно, хотів видалити відео, він штовхнув мене і я травмувала ногу. Піднявшись, прибіг Євген зі словами: "Не ображай мого брата" і почав мене трясти, називати брудними, лайливими словами та погрожувати", — розповіла Шанюк.

До того ж Оксана звинуватила дівчину Євгена — Тетяну Тесленко – у тому, що вона нібито почала викручувати їй руки.

"Синці ви бачили, я відмахувалась, як могла. В цей момент прийшла Тетяна і зі словами: "Не чіпай мого чоловіка" почала викручувати мені руки. Павло просто стояв і дивився на це", — наголосила Оксана.

Оксана Шанюк Фото: Instagram

Скандал із Шанюк та братами Ковтуненками — коротко

Оксана Шанюк вийшла на зв'язок із підписниками і повідомила про фізичне насильство від Павла та Євгена Ковтуненків. Вона заявила, що брати побили її і внаслідок цього у дівчини зламаний мізинець, синець під оком та рани на тілі.

До речі, Оксана – лікарка-косметологиня з Києва. Дівчина брала участь у 14-му сезоні шоу "Холостяк". А український юрист і бізнесмен Євген Ковтуненко став популярним після участі у першому сезоні проєкту "Холостячка". У реаліті-шоу чоловік боровся за серце знаменитої актриси Ксенії Мішиної. Однак перемогти йому не вдалось.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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