"Схватил и начал тереться": Денисенко призналась, что пережила домогательства в детстве

Украинская актриса Наталья Денисенко впервые рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств. В детстве в подъезде её схватил неизвестный мужчина, зажал ей рот рукой и начал прижиматься.

По словам артистки, она пыталась сопротивляться и в конце концов ей удалось сбежать. Об этом Денисенко рассказала во время премьеры спектакля в Киеве. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram (scena_ua).

Денисенко пережила домогательства в детстве

Во время моноспектакля "О чём молчит женщина?" актриса вспомнила жуткий случай из детства. Она зашла в подъезд, и на лестнице её схватил неизвестный мужчина, который зажал девушке рот рукой и начал прижиматься к ней.

"Он начал приставать, а потом схватил меня крепче и стал тащить куда-то наверх, я очень испугалась. Я стала сопротивляться, кусаться, мне это было неприятно, я кричала, вырвалась и убежала. И когда я прибежала домой, я сказала маме, что меня напугал дядя. Просто со мной не говорили об интимном, я не знала, как это объяснить", – эмоционально рассказала Денисенко.

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К тому же актриса призналась, что её сестра также пережила нечто подобное.

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