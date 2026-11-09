"Схопив і почав тертися": Денисенко зізналась, що пережила домагання у дитинстві

Українська акторка Наталка Денисенко вперше розповіла, що стала жертвою сексуальних домагань. У дитинстві в під’їзді її схопив невідомий чоловік, затулив рота рукою та почав тертися.

За словами артистки, вона намагалась пручатися і зрештою їй вдалося втекти. Про це Денисенко заговорила під час прем’єри вистави у Києві. Відповідне відео оприлюднили в Instagram (scena_ua).

Денисенко пережила домагання у дитинстві

Під час моновистави "Про що мовчить жінка?" акторка пригадала моторошний випадок із дитинства. Вона зайшла у під’їзд і на сходах її схопив невідомий чоловік, який затулив дівчині рота рукою і почав тертися об неї.

"Став тертися, а потім схопив міцніше і став нести кудись нагору, я дуже злякалася. Я стала пручатися, кусатися, мені це було неприємно, я кричала, вирвалася і втекла. І коли я прибігла додому, я сказала мамі, що мене налякав дядя. Просто зі мною не говорили про інтим, я не знала, як це пояснити", – емоційно розповіла Денисенко.

Видео дня

До того ж акторка зізналась, що її сестра також пережила подібний досвід.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська комікеса Лєра Мандзюк вперше відверто розповіла, як пережила сексуальне насильство у дитинстві. Коли дівчині було шість років, до неї домагався далекий родич.

Також співачка Анна Сєдокова вперше публічно розповіла про домашнє насильство з боку свого колишнього чоловіка Яніса Тімми, який пішов з життя у грудні 2024 року.

Крім того, українська модель Аліна Бойко, ім’я якої з’явилося в оприлюднених матеріалах у межах справи Джеффрі Епштейна, виступила з публічною заявою. Вона повідомила, що пережила насильство і протягом приблизно 15 років домагалася справедливості через суди.