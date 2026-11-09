Для блогерши Роговенко, сидящей в СИЗО в США, открыли сбор на $15 000: что известно

Для украинской блогерши Влады Роговенко, арестованной в США, организовали сбор средств на услуги иммиграционного адвоката и другие расходы. Чтобы добиться освобождения девушки из СИЗО, требуются значительные средства.

Таким образом, возлюбленный Роговенко — Алекс Атилано — и её друзья организовали сбор средств на сумму 15 тысяч долларов. Об этом сообщила подруга Влады — Диана — в Instagram-stories (diana_cherrry). Подробнее — расскажет Фокус.

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Для Роговенко собирают деньги

Сбор организовал новый возлюбленный Роговенко — Алекс. По его словам, он собирает средства для невесты, которую дома ждут двое сыновей — 6 и 3 года — и двухмесячная дочь.

Блогерша уже более месяца находится в изоляторе иммиграционной службы (ICE), а её окружение занимается решением этого дела.

"Вскоре после родов, в сложный послеродовой период, Владислава допустила ошибку. Она глубоко сожалеет о том, что произошло. Но этот эпизод — далеко не вся её история. Она — любящая мама, заботливая подруга и преданная дочь. Те, кто знает её ближе всего, понимают, как много для неё значат дети и как сильно она хочет вернуться домой, к своей семье", — говорится в сообщении о сборе средств.

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Для Роговенко запустили сбор средств на сумму 15 тысяч долларов Фото: Скриншот

Алекс отметил, что все время, пока Роговенко находится под стражей, он делает все возможное, чтобы поддержать их семью. Однако, по его словам, удержать все это под контролем сложно как эмоционально, так и финансово.

"Просить о помощи непросто, но расходы на юридические услуги стали для нас непосильными. Мы собираем средства на оплату услуг иммиграционных адвокатов, государственные сборы и подготовку документов, необходимых для того, чтобы Владислава могла на законных основаниях остаться в Соединенных Штатах вместе с нашей семьей", — подчеркнул возлюбленный блогерши.

Таким образом, собранные средства пойдут на оплату услуг иммиграционных адвокатов и юридическое сопровождение, государственные сборы за подачу заявлений и документов, а также расходы на оформление необходимых документов, их заверенные переводы и нотариальное заверение.

Друзья Роговенко организуют сбор средств для нее Фото: Instagram Друзья Роговенко организуют сбор средств для нее Фото: Instagram

Задержание Роговенко в США — что известно

В начале октября 2026 года стало известно, что Владу Роговенко задержала полиция во Флориде. Блогерша на публике начала ссориться со своим парнем Алексом и трижды ударила его. Из-за этого её сначала доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Позже Влада связалась с нами и призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и правоохранители доставили её в участок для выяснения всех обстоятельств. Впрочем, по словам блогерши, дело уже закрыли.

Впоследствии Роговенко заявила, что до сих пор находится под стражей из-за того, что ею заинтересовалась иммиграционная служба ICE, поскольку у неё уже год как истек срок действия документов.

Задержание Роговенко в США Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Влада Роговенко вновь вышла на связь и со слезами на глазах рассказала о своём задержании. Девушка до сих пор находится в тюрьме и не знает, отпустят ли её вообще.

Подруга Роговенко впервые прокомментировала арест. По словам Владиславы Томпсон, на неё обрушилась волна хейта из-за заключения подруги.

Кроме того, бывший муж блогерши также отреагировал на её задержание. Александр заявил, что не удивлён и что люди в очередной раз показали "своё истинное лицо".