Для блогерки Роговенко, яка сидить у СІЗО в США, відкрили збір на $15 000: що відомо

Для української блогерки Влади Роговенко, яку арештували у США, відкрили збір на імміграційного адвоката та інші витрати. Для того, щоб домогтися звільнення дівчини з СІЗО, потрібні значні кошти.

Таким чином, коханий Роговенко – Алекс Атілано – та її друзі відкрили збір на 15 тисяч доларів. Про це повідомила подруга Влади – Діана – в Instagram-stories (diana_cherrry). Детальніше — розповість Фокус.

Опитування Як ви вважаєте, чи винна Владислава Роговенко у насильстві? Опитування відкрите до Так Ще не розібрався/лась Ні Я не знаю, хто це Мені байдуже Голосувати

Для Роговенко збирають гроші

Збір організував новий коханий Роговенко – Алекс. За його словами, він збирає кошти для нареченої, на яку вдома чекають двоє синів – 6 і 3 роки, і двомісячна донька.

Блогерка вже понад місяць перебуває в ізоляторі імміграційної служби (ICE), а її оточення працює на вирішенням справи.

"Невдовзі після пологів, у складний післяпологовий період, Владислава припустилася помилки. Вона глибоко шкодує про те, що сталося. Але цей епізод — зовсім не вся її історія. Вона — любляча мама, турботлива подруга й віддана донька. Ті, хто знає її найближче, розуміють, як багато для неї значать діти і як сильно вона прагне повернутися додому, до своєї сім’ї", — йдеться у повідомленні про збір.

Видео дня

Для Роговенко відкрили збір на 15 тисяч доларів Фото: Скріншот

Алекс зазначив, що весь час, поки Роговенко перебуває під вартою, він робить все можливе, щоб підтримати їхню родину. Однак, за його словами, втримати це все під контролем важко як емоційно, так і фінансово.

"Просити про допомогу непросто, але витрати на юридичні послуги стали для нас непосильними. Ми збираємо кошти на оплату послуг імміграційних адвокатів, державні збори та підготовку документів, необхідних для того, щоб Владислава могла на законних підставах залишитися в Сполучених Штатах разом із нашою родиною", — наголосив коханий блогерки.

Таким чином, зібрані кошти підуть на послуги імміграційних адвокатів та юридичний супровід, державні збори за подання заяв та документів, а також витрати на оформлення необхідних документів, їхні завірені переклади та нотаріальне засвідчення.

Друзі Роговенко поширюють збір для неї Фото: Instagram Друзі Роговенко поширюють збір для неї Фото: Instagram

Затримання Роговенко у США — що відомо

На початку жовтня 2026 року стало відомо, що Владу Роговенко затримала поліція у Флориді. Блогерка на публіці почала сваритись із хлопцем Алексом і тричі вдарила його. Через це її спочатку доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

Пізніше Влада вийшла на зв'язок і зізналась, що була у стані алкогольного сп’яніння і правоохоронці забрали її до відділку для з'ясування усіх обставин. Втім, за словами блогерки, справу вже закрили.

Згодом Роговенко заявила, що досі перебуває під вартою через те, що нею зацікавилась імміграційна служба ICE, оскільки в неї вже рік як закінчилися документи.

Затримання Роговенко у США Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Влада Роговенко знову вийшла на зв'язок і зі сльозами заговорила про своє затримання. Дівчина досі перебуває у в’язниці і не знає, чи відпустять її взагалі.

Подруга Роговенко вперше прокоментувала арешт. За словами Владислави Томпсон, на неї обрушилась хвиля хейту через ув’язнення приятельки.

Крім того, колишній чоловік блогерки також відреагував на її затримання. Олександр заявив, що не здивований, і люди вкотре показали "своє справжнє обличчя".