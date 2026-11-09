"С каждым годом все хуже": Сумская рассказала, как переживает отключения

60-летняя украинская актриса Ольга Сумская рассказала, чему её научили отключения света и воды во время войны.

Оказалось, что теперь в киевской квартире народной артистки ванна всегда полностью наполнена. Об этом она рассказала "ТСН Гламур".

Ольга Сумская поделилась лайфхаком

Таким образом, Сумская даже во время отключения воды может, например, спокойно помыть голову. А такой опыт напоминает ей детство у бабушки.

"Наполнить ванну — вот это у меня уже лайфхак, который работает. Потому что неожиданно отключили воду, выключили свет, воды нет, так как мы на высоком этаже. Она просто не доходит, насосы не работают. И водичка из ванной спасла. Я даже голову мою из бутылки набираю, как когда-то у бабушки — кружечкой, мисочкой, нагреваю, ну а что делать? Друзья, мы привыкаем ко всему, к самому страшному, к таким испытаниям…" — призналась народная артистка.

Видео дня

В частности, Ольга Сумская призвала украинцев не терять душевную силу.

"Плитка есть с газовым баллончиком, ванночка наполнена, и вот так, в нашем единстве и вере в нашу победу, будем держаться", — убеждена Ольга Вячеславовна.

Ольга Сумская Фото: Instagram

Кроме того, актриса призналась, что у неё дома есть зарядная станция. Они с Виталием Борисюком купили её ещё в позапрошлом году. Ольга хотела продать станцию, когда свет уже не отключали, но муж категорически возразил.

"А Виталик говорит: "Нет-нет-нет, давай оставим, потому что неизвестно, что будет". И вы посмотрите, с каждым годом становится всё хуже и хуже, а она нас спасает. Но ведь всё зависит от того, сколько этого света нам будут давать, сколько включать. И когда уже совсем ничего нет — свечи, заряженный телефон, вот так и живём", — говорит актриса.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Сумская рассказала, как пережила страшный обстрел Киева. Актриса пряталась в коридоре.

Актриса неожиданно заговорила о старшей дочери Антонине, которая живёт в РФ.

Кроме того, Сумская удивила публику своим внешним видом без макияжа.