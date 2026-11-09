"З кожним роком ще гірше": Сумська зізналася, як переживає відключення

60-річна українська акторка Ольга Сумська розповіла, чого навчили її відключення світла та води під час війни.

Виявилося, що тепер у київській квартирі народної артистки завжди повністю набрана ванна. Про це вона розповіла "ТСН Гламур".

Ольга Сумська поділилася лайфхаком

Таким чином Сумська навіть під час відключення води може спокійно помити голову, наприклад. А такий досвід їй нагадує дитинство в бабусі.

"Наповнити ванну — от це в мене вже лайфхак, який працює. Тому що несподівано відключили воду, вимкнули світло, води немає, тому що ми на високому поверсі. Вона не доходить просто, насоси не працюють. І водичка з ванної врятувала. Я і голову, з баклажки набираю, як колись у бабусі — кружечкою, мисочка, нагріваю, ну а що робити? Друзі, ми до всього звикаємо, до найстрашнішого, такі випробування…" — зізналася народна артистка.

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Зокрема, Ольга Сумська закликала українців не втрачати силу духу.

"Плиточка є з газовим балончиком, ванночка наповнена і тільки отак от, в нашій єдності і вірі в нашу перемогу будемо триматись", — переконана Ольга Вʼячеславівна.

Ольга Сумська Фото: Instagram

Також акторка зізналася, що має вдома зарядну станцію. Вони з Віталієм Борисюком купили її ще позаминулого року. Ольга хотіла продати станцію, коли світло вже не вимикали, що чоловік категорично заперечив.

"А Віталік каже: "Ні-ні-ні, давай залишати, тому що невідомо, що буде". І ви дивіться, з кожним роком ще гірше й гірше, і вона нас рятує. Але ж все залежить від того, скільки цього світла нам будуть давати, скільки вмикати. І коли вже зовсім нічого немає — свічки, телефончик заряджений, отак і живемо", — каже акторка.

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