Даша Астафьева получила государственную награду: о какой ее деятельности не все знают (фото)

После Мелании Трамп, получившей высшую степень ордена княгини Ольги за помощь Украине, государственное отличие из рук Зеленского получила и Даша Астафьева, но ее заслуги оказались совсем другими.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу, телеведущую и волонтерку Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги III степени. Соответствующее государственное решение принято по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. О награждении идет речь в указе президента №1100/2026, который Владимир Зеленский подписал 9 ноября. Документ был обнародован на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечено, что Дарию Астафьеву награждают как волонтер, певицу, телеведущую и основательницу книжного приложения UnderBook за "весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

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Владимир Зеленский наградил Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги Фото: Пресс-служба ОП

Действительно, большинство украинцев знают Дашу Астафьеву как певицу, модель и участницу группы NikitA, которая в свое время приобрела популярность благодаря ярким сценическим образам и участию в телевизионных проектах. В то же время после начала полномасштабной войны ее деятельность вышла за рамки шоу-бизнеса. Да, с 2022 года Даша Астафьева активно занимается волонтерством и поддерживает украинских военных. Она приобщается к сборам помощи для защитников, в частности, обеспечение их необходимыми вещами и продуктами. Кроме того, певица основала книжное приложение UnderBook, которое популяризирует украинскую литературу и помогает читателям открывать современных украинских авторов.

Кроме того, в октябре 2026 года артистка стала одной из двух чтецов радиодиктанта национального единства. В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказывала об этом.

Именно эти направления ее деятельности упомянули в официальном сообщении Офиса президента о награждении представителей культурного сообщества.

Что Зеленский сказал о роли украинской культуры

9 ноября Владимир Зеленский встретился с представителями культурного сообщества по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Именно на этом мероприятии президент и вручил государственные награды деятелям искусства.

Глава государства подчеркнул, что украинская культура имеет значение не только внутри страны, но и за ее пределами. В частности, искусство помогает рассказывать миру об Украине и доносить позицию до международной аудитории.

"Для меня как для Президента, для нас – это голос. Там, где Украину не слышно, там, где не все говорят, понимают или некоторые не хотят слушать и слышать украинский, голос искусства, культуры, живописи, кино – все то, что вдохновляет всех нас внутри государства, и то, что звучит сегодня за границей, – имеет большое влияние", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил украинских художников за распространение правды о войне и поддержку военных и гражданских украинцев.

Кто еще получил государственные награды

Даша Астафьева была не единственной представительницей культурной сферы, отмеченной орденом княгини Ольги III степени.

Эту награду также получили:

Марина Горбач — кинорежиссер, сценарист и продюсер;

Ярослава Гресь — общественный деятель, руководительница интерактивных выставок Ukraine WOW и "Той день";

Анна Мачух — исполнительный директор Украинской киноакадемии и соучредитель платформы Dzyga MDB;

Ирина Данилевская – соучредительница Украинской недели моды.

Все 5 представительниц культуры, награждены орденом княгини Ольги III степени Фото: Пресс-служба ОП

Среди других отмеченных деятелей культуры – актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Линартович. Он получил орден "За награды" III степени. Режиссера и продюсера Владимира Мулу наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Также государственные награды получили участники группы "Дахабраха" Марко Галаневич и Елена Цыбульская, кинооператор Сергей Борденюк и скрипач и композитор Кирилл Стеценко.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также Фокус рассказывал, какие книги читают Елена Зеленская, Владимир Дантес и другие известные украинцы.