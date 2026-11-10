Даша Астаф'єва отримала державну нагороду: про яку її діяльність не всі знають (фото)

Після Меланії Трамп, яка отримала найвищий ступінь ордена княгині Ольги за допомогу Україні, державну відзнаку з рук Зеленського отримала й Даша Астаф’єва, але її заслуги виявилися зовсім іншими.

Президент України Володимир Зеленський нагородив співачку, телеведучу та волонтерку Дашу Астаф'єву орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідне державне рішення було ухвалене з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Про нагородження йдеться в указі президента №1100/2026, який Володимир Зеленський підписав 9 листопада. Документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу зазначено, що Дарію Астаф'єву нагороджують як волонтерку, співачку, телеведучу та засновницю книжкового застосунку UnderBook за "вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність".

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Володимир Зеленський нагородив Дашу Астаф'єву орденом княгині Ольги Фото: Пресслужба ОП

Справді, більшість українців знають Дашу Астаф’єву як співачку, модель і учасницю гурту NikitA, яка свого часу здобула популярність завдяки яскравим сценічним образам та участі в телевізійних проєктах. Водночас після початку повномасштабної війни її діяльність вийшла далеко за межі шоу-бізнесу. Так, з 2022 році Даша Астаф'єва активно займається волонтерством і підтримує українських військових. Вона долучається до зборів допомоги для захисників, зокрема забезпечення їх необхідними речами та продуктами. Окрім цього, співачка заснувала книжковий застосунок UnderBook, який популяризує українську літературу та допомагає читачам відкривати сучасних українських авторів.

Крім того, у жовтні 2026 року артистка стала однією з двох читців Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповідала про це.

Саме ці напрями її діяльності згадали в офіційному повідомленні Офісу президента про відзначення представників культурної спільноти.

Що Зеленський сказав про роль української культури

9 листопада Володимир Зеленський зустрівся з представниками культурної спільноти з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Саме під час цього заходу президент і вручив державні нагороди діячам мистецтва.

Глава держави наголосив, що українська культура має значення не лише всередині країни, а й за її межами. Зокрема, мистецтво допомагає розповідати світові про Україну та доносити українську позицію до міжнародної аудиторії.

"Для мене як для Президента, для нас – це голос. Там, де Україну не чутно, там, де не всі говорять, розуміють або дехто не хоче слухати й чути українську, голос мистецтва, культури, живопису, кіно – все те, що надихає всіх нас усередині держави, і те, що звучить сьогодні за кордоном, – має великий вплив", – сказав Зеленський.

Президент також подякував українським митцям за поширення правди про війну та підтримку військових і цивільних українців.

Хто ще отримав державні нагороди

Даша Астаф'єва була не єдиною представницею культурної сфери, яку відзначили орденом княгині Ольги III ступеня.

Цю нагороду також отримали:

Марина Горбач — кінорежисерка, сценаристка та продюсерка;

Ярослава Гресь — громадська діячка, керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і "Той день";

Анна Мачух — виконавча директорка Української кіноакадемії та співзасновниця платформи Dzyga MDB;

Ірина Данилевська — співзасновниця Українського тижня моди.

Всі 5 представниць культури, нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня Фото: Пресслужба ОП

Серед інших відзначених діячів культури — актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Лінартович. Він отримав орден "За заслуги" III ступеня. Режисера і продюсера Володимира Мулу нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Також державні нагороди отримали учасники гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич та Олена Цибульська, кінооператор Сергій Борденюк і скрипаль та композитор Кирило Стеценко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також Фокус розповідав, які книжки читають Олена Зеленська, Володимир Дантес та інші відомі українці.