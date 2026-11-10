"Очень сложно": Монатик заговорил о выезде из Киева (фото)

Украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик) признался, что ему как отцу троих детей страшно за них во время сложного периода безопасности в Киеве.

Артист вместе с супругой Ириной постоянно обсуждает безопасность их несовершеннолетних детей в столице. Ситуация в городе все больше напоминает Монатику, много гастролировавшим по Украине, то, что переживают прифронтовые регионы.

Монатик — о выезде из Киева

"Это очень сложно. Я как отец очень сильно переживаю по поводу детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мыслей. У нас постоянно и споры с самими собой", — признался певец в шоу "Тур звездами".

По словам Дмитрия, во время гастролей он видел, как живут люди в Запорожье, Днепре и Сумах. Теперь сложная ситуация с безопасностью добралась и до Киева. Семья Монатика очень любит свой родной город, однако сейчас для детей там очень сложно.

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"Мы обожаем Киев. Лучшего города, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь очень сложно. Чрезвычайно. Это не для детей сегодня", — убежден певец.

Монатик с семьей Фото: Instagram monatik_official

С женой Ириной Дмитрий воспитывает троих сыновей — Даниила, Платона и Леона. Последний родился в конце 2024 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский певец Монатик стал темой для мемов в сети после выступления на фестивале Atlas в Киеве.

Жена Монатика поделилась редким семейным контентом. Ирина показала, как проходило лето их в Киеве.

Кроме того, музыкант рассказывал, что его третий сын родился в бомбоубежище из-за обстрела россиян.