"Дуже складно": Монатик заговорив про виїзд з Києва (фото)

Український співак Monatik (Дмитро Монатик) зізнався, що йому як батьку трьох дітей страшно за них під час складного безпекового періоду в Києві.

Артист разом з дружиною Іриною постійно обговорює безпеку їхніх неповнолітніх дітей у столиці. Ситуація в місті дедалі більше нагадує Монатику, який багато гастролював Україною, те, що переживають прифронтові регіони.

Монатик — про виїзд з Києва

"Це дуже складно. Я як батько дуже сильно переживаю з приводу дітей сьогодні в Києві. Ми розмовляємо, ми думаємо, ми надіємось на щось, на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні. В нас безліч думок. В нас постійно і суперечки із самими собою", — зізнався співак у шоу "Тур зірками".

За словами Дмитра, під час гастролей він бачив, як живуть люди в Запоріжжі, Дніпрі та Сумах. Тепер складна безпекова ситуація дісталася і до Києва. Родина Монатика дуже любить своє рідне місто, проте зараз для дітей там надзвичайно складно.

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"Ми обожнюємо Київ. Кращого міста, ну, я не знаю, це наше місто, місто моєї сім’ї, кожного з нас. Але дітям тут надзвичайно складно. Надзвичайно. Це не для дітей на сьогодні", — переконаний співак.

Монатик з родиною Фото: Instagram monatik_official

З дружиною Іриною Дмитро виховує трьох синів — Данила, Платона та Леона. Останній народився наприкінці 2024 року.

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Український співак Монатик став темою для мемів у мережі після свого виступу на фестивалі Atlas у Києві.

Дружина Монатика поділилася рідкісним сімейним контентом. Ірина показала, як проходило їхнє літо в Києві.

Крім того, музикант розповідав, що його третій син народився в бомбосховищі через обстріл росіян.