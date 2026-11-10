"Дуже складно": Монатик заговорив про виїзд з Києва (фото)
Український співак Monatik (Дмитро Монатик) зізнався, що йому як батьку трьох дітей страшно за них під час складного безпекового періоду в Києві.
Артист разом з дружиною Іриною постійно обговорює безпеку їхніх неповнолітніх дітей у столиці. Ситуація в місті дедалі більше нагадує Монатику, який багато гастролював Україною, те, що переживають прифронтові регіони.
Монатик — про виїзд з Києва
"Це дуже складно. Я як батько дуже сильно переживаю з приводу дітей сьогодні в Києві. Ми розмовляємо, ми думаємо, ми надіємось на щось, на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні. В нас безліч думок. В нас постійно і суперечки із самими собою", — зізнався співак у шоу "Тур зірками".
За словами Дмитра, під час гастролей він бачив, як живуть люди в Запоріжжі, Дніпрі та Сумах. Тепер складна безпекова ситуація дісталася і до Києва. Родина Монатика дуже любить своє рідне місто, проте зараз для дітей там надзвичайно складно.
"Ми обожнюємо Київ. Кращого міста, ну, я не знаю, це наше місто, місто моєї сім’ї, кожного з нас. Але дітям тут надзвичайно складно. Надзвичайно. Це не для дітей на сьогодні", — переконаний співак.
З дружиною Іриною Дмитро виховує трьох синів — Данила, Платона та Леона. Останній народився наприкінці 2024 року.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український співак Монатик став темою для мемів у мережі після свого виступу на фестивалі Atlas у Києві.
- Дружина Монатика поділилася рідкісним сімейним контентом. Ірина показала, як проходило їхнє літо в Києві.
Крім того, музикант розповідав, що його третій син народився в бомбосховищі через обстріл росіян.