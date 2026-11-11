Украинец наткнулся на лодку посреди моря: он показал, что там (фото)

Моряк Виктор из Украины, плывя на большом грузовом корабле, наткнулся на небольшую лодку, дрейфующую посреди моря. Сначала он подумал, что кто-нибудь сбился с курса.

На опубликованных в TikTok (@faina.viktor) кадрах видно, что моряки заметили судно в открытом море. Лодка бесконтрольно колыхалась на волнах, а на палубе виднелись разбросанные автомобильные шины, баки из-под воды и личные вещи пассажиров.

"Словом, вон лодка плывет посреди моря. Сейчас направляемся проверить, есть ли там люди", – говорит автор ролика, демонстрируя виднеющееся на горизонте судно.

Поджег поближе, оказалось, что внутри вроде бы никого нет. По крайней мере, никто не откликнулся на призывы членов экипажа. В комментариях подозревают, что судно может принадлежать контрабандистам или нелегальным мигрантам.

Видео дня

Автор видео отметил, что заметил судно в Средиземном море недалеко от итальянской Сицилии. Ни он, ни его коллеги не решились пойти в разведку, чтобы проверить трюм.

"Моторы стоят денег!" – заметил один из участников обсуждения. "Да и не маленьких – 4 штуки по 75 кубов каждая. В новом состоянии", – ответил Виктор.

"Возможно, пиратская ловушка?" – поинтересовался другой пользователь. Автор отписал, что это маловероятно.

Напомним, ранее Фокус писал:

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